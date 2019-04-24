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24 Квітень 2019, Київ 22:46
Новини | Суспільство

«Динамо» і «Шахтар» зіграли внічию в українському чемпіонаті з футболу

Гра закінчилася з рахунком 0:0

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Київське «Динамо» зіграло внічию з донецьким «Шахтарем» у матчі 25 туру чемпіонату України з футболу.

Гра відбулася на НСК «Олімпійський» у Києві 24 квітня.

За сім турів до кінця чемпіонату «Шахтар» лідирує в змаганнях з 63 очками, «Динамо» – 56.

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