Футбол: «Динамо» в меншості відіграло два м'ячі та перемогло «Зорю»

Київське «Динамо» перемогло луганську «Зорю» в Запоріжжі в матчі 23 туру чемпіонату України з футболу.

До 54 хвилини кияни пропустили два м’ячі від Олександра Караваєва та Максима Білого й залишилися в меншості після вилучення Тамаша Кадара.

Втім, за наступні дев’ять хвилин їм вдалося зрівняти рахунок. Відзначилися Віталій Буяльський та Віктор Цигаков.

На 69 хвилині був вилучений уже гравець «Зорі» – Максим Білий отримав другу жовту картку й достроково залишив поле.

Вирішальний гол на 82 хвилині забив півзахисник «Динамо» Віктор Циганков, який реалізував пенальті – 2:3.

В іншому матчі туру донецький «Шахтар» на виїзді здолав «Александрію» з Кіровоградської області. Єдиний гол в матчі з пенальті забив Жуніор Мораєс.

Після сьогоднішніх матчів «Шахтар» має 60 очок, «Динамо» – 53, «Александрія» – 41, «Зоря» – 32.