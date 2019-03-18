Футбол: нападник «Шахтаря» Мораєс зможе зіграти за збірну України

Нападник донецького футбольного клубу «Шахтар» Жуніор Мораєс отримав українське громадянство, повідомляє 18 березня офіційний сайт гірників.

Відповідний указ підписав президент України Петро Порошенко.

«Мораєс отримає український паспорт і відтепер зможе виступати за національну збірну країни. 22 березня «жовто-сині» стартують у кваліфікації Євро-2020 виїзним поєдинком з португальцями в Лісабоні, а 25 березня зустрінуться з Люксембургом», – ідеться в повідомленні.

31-річний Жуніор Мораєс розпочинав кар’єру в бразильських клубах «Сантос», «Понте-Прета» й «Санту-Андре», потім грав у румунській «Глорії» та болгарському ЦСКА. Улітку 2012 року перебрався до України: провів по три сезони за донецький «Металург» і київське «Динамо». У червні 2018 року підписав контракт із «Шахтарем». Найкращий бомбардир поточного чемпіонату (16 м’ячів). Загалом в Українській прем’єр-лізі провів 138 матчів, забив 73 голи.

Мораєс зможе приєднатися в збірній України до ще одного екс-бразильця, півзвхисника Марлоса, який також представляє донецький «Шахтар».