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18 Березень 2019, Київ 15:45
Новини | Суспільство

Футбол: нападник «Шахтаря» Мораєс зможе зіграти за збірну України

У збірній України Мораєс зможе приєднатися до ще одного натуралізованого бразильця Марлоса (другий зліва в нижньому ряду), який також виступає за «Шахтар»

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Нападник донецького футбольного клубу «Шахтар» Жуніор Мораєс отримав українське громадянство, повідомляє 18 березня офіційний сайт гірників.

Відповідний указ підписав президент України Петро Порошенко.

«Мораєс отримає український паспорт і відтепер зможе виступати за національну збірну країни. 22 березня «жовто-сині» стартують у кваліфікації Євро-2020 виїзним поєдинком з португальцями в Лісабоні, а 25 березня зустрінуться з Люксембургом», – ідеться в повідомленні.

31-річний Жуніор Мораєс розпочинав кар’єру в бразильських клубах «Сантос», «Понте-Прета» й «Санту-Андре», потім грав у румунській «Глорії» та болгарському ЦСКА. Улітку 2012 року перебрався до України: провів по три сезони за донецький «Металург» і київське «Динамо». У червні 2018 року підписав контракт із «Шахтарем». Найкращий бомбардир поточного чемпіонату (16 м’ячів). Загалом в Українській прем’єр-лізі провів 138 матчів, забив 73 голи.

Мораєс зможе приєднатися в збірній України до ще одного екс-бразильця, півзвхисника Марлоса, який також представляє донецький «Шахтар».

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