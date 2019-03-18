Футбол: «Ворскла» на останніх хвилинах втратила шанс потрапити до «верхньої шістки» УПЛ

Полтавська «Ворскла» зіграла внічию 2:2 з київським «Арсеналом» у 22 турі чемпіонату України з футболу і втратила шанс потрапити до «верхньої шістки» Української прем’єр-ліги.

На 90 хвилині «Ворскла» пропустила з пенальті, який реалізував захисник «Арсеналу» Сергій Вакуленко.

У минулому сезоні «Ворскла» посіла третє місце в чемпіонаті.

У другій частині чемпіонату за перемогу в Прем’єр-лізі та участь у єврокубках змагатимуться донецький «Шахтар», київське «Динамо», «Олександрія» з Полтавської області, луганська «Зоря», «Львів» та «Маріуполь» з Донецької області («верхня шістка»).

За право брати участь у Прем’єр-лізі в наступному сезоні боротимуться полтавська «Ворскла», чернігівська «Десна», львівські «Карпати», донецький «Олімпік», одеський «Чорноморець» та «Арсенал-Київ».

Ці команди зіграють одна з одною по два рази у межах своїх «шісток».