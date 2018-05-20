Футбол: полтавська «Ворскла» зіграє в груповому етапі Ліги Європи

Полтавська «Ворскла» зіграє в груповому етапі Ліги Європи.

В останньому турі чемпіонату України з футболу команда Василя Сачка з рахунком 2:0 обіграла луганську «Зорю» й вдруге у своїй історії стала «бронзовим» призером змагань. За полтавців забивали Владислав Кулач та Денис Васін.

«Ворскла» грала в груповому етапі єврокубкового турніру лише один раз – у сезоні 2011 – 2012 років. Тоді вона посіла останнє місце в групі Ліги Європи, у якій проти неї грали бельгійський «Стандарт», німецький «Ганновер» та данський «Копенгаген».

Крім «Ворскли», Україну в євро кубках представить чемпіон країни донецький «Шахтар», який зіграє в груповому етапі Ліги чемпіонів, віце-чемпіон київське «Динамо», яке стартуватиме з кваліфікації цього турніру, а також луганська «Зоря» та «Маріуполь» з Донецької області (вони зіграють у кваліфікаційному раунді Ліги Європи).