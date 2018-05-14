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14 Травень 2018, Київ 07:36
Новини | Суспільство

Футбол: «Шахтар» до матчу з «Динамо» став чемпіоном України

Паулу Фонсека, головний тренер «Шахтаря»

Донецький «Шахтар» водинадцяте став чемпіоном України. Для цього підопічним Паулу Фонсеки вистачило мінімальної перемоги над рівненським «Вересом» у Харкові, єдиний гол із пенальті вже на старті матчу забив Марлос.

«Динамо», яке залишалося єдиним конкурентом «Шахтаря», також здобуло перемогу 1:0 – над луганською «Зорею» в Запоріжжі, але це лише дозволило зберегти п’ятиочкове відставання від гірників.

Такий гандикап перетворює призначене на 19 травня в Києві українське класичне протистояння на формальність – «Динамо» навіть у разі перемоги зможе лише наблизитися до «Шахтаря».

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