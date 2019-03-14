«Динамо» – «Челсі»: де і коли дивитися

Київське «Динамо» ввечері 14 березня зустрінеться з лондонським «Челсі» на НСК «Олімпійський» у Києві в межах 1/8 фіналу Ліги Європи.

Гра розпочнеться о 19:55 за київським часом, у прямому ефірі його покаже телеканал «Футбол 1». На стадіоні очікують понад 60 тисяч глядачів.

Букмекери вважають фаворитом протистояння лондонський «Челсі». Серед найбільш імовірних рахунків – 0:1 на користь англійців або 0:0.

«Після недільної гри з «Арсеналом» наша кадрова ситуація не змінилася. Зліва в півзахисті зіграє Сідклей. Усі давно чекали на це. Що ж, настав час показати себе з таким суперником, як «Челсі». Що стосується нападу, то у нас є джокер – Денис Гармаш», – сказав головний тренер «Динамо» Олександр Хацкевич.

Він додав, що в грі не візьме участі півзахисник Беньямін Вербич, який захворів.

«Не тренувався і Назарій Русин. Зате повернулися в загальну групу Томаш Кенджьора і Томаш Кадар. Однак чи зіграє останній в четвер, поки не знаю», – додав Хацкевич.

Попередній матч команди зіграли 7 березня в Лондоні. «Динамо» поступилося з рахунком 3:0.