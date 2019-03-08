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08 Березень 2019, Київ 10:41
Новини | Суспільство

«Динамо» розгромно поступилося в Лондоні

Уболівальники київського «Динамо»

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Футболісти київського «Динамо» не змогли скласти гідну конкуренцію англійському «Челсі» в поєдинку 1/8 фіналу Ліги Європи.

У Лондоні господарі тричі забили у ворота Бойка, динамівці не спромоглися забити жодного разу. На 17-й хвилині Педро відкрив рахунок, на 65-й екс-футболіст донецького «Шахтаря» Вілліан класно виконав штрафний удар. Після цього гості змогли організувати кілька напівмоментів, але до результативного удару так і не дійшло.

Крапку в матчі на 90-й хвилині поставив молодий Гадсон-Одої, який незадовго до взяття воріт вийшов на заміну.

Матч-відповідь у Києві відбудеться 14 березня.

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