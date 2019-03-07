«Челсі» – «Динамо»: де і коли дивитися

Увечері 7 березня київське «Динамо» зіграє з англійським «Челсі» в 1/8 фіналу Ліги Європи.

Гра відбудеться в Лондоні і розпочнеться о 22:00. У прямому ефірі її покаже телеканал «Футбол 2».

Букмекери вважають «Челсі» фаворитом у цьому протистоянні. Найбільш імовірним рахунком вони називають 2:0 на користь лондонців.

В останніх п’ятьох матчах гравці «Челсі» здобули три перемогу, один матч зіграли внічию, ще одну програли.

«Нинішній «Челсі» – дуже цікава і потужна команда. Не думаю, що доречно говорити про будь-яку кризу в його грі. Це взагалі, мабуть, головний фаворит Ліги Європи», – сказав сайту УЄФА тренер збірної України Андрій Шевченко, який грав і за «Динамо», і за «Челсі».

Кияни у «весняній» частині сезону зіграли чотири матчі: одна нічия і три перемоги.

У Лондон поїхали 20 футболістів «Динамо»:

голкіпери: Денис Бойко, Георгій Бущан, Артур Рудько;

захисники: Микита Бурда, Тамаш Кадар, Томаш Кендзьора, Віталій Миколенко, Артем Шабанов;

півзахисники: Сергій Сидорчук, Володимир Шепелєв, Віктор Циганков, Сідклей, Олександр Андрієвський, Денис Гармаш, Микола Шапаренко, Віталій Буяльський, Георгій Цитаішвілі, Євген Смирний, Ахмед Алібеков;

нападник: Назарій Русин.

Півзахисник Беньямін Вербич пропустить матч через дискваліфікацію, а нападник Фран Соль – через травму, отриману в останній грі з чернігівською «Десною».

Матч-відповідь команди зіграють 14 березня в Києві.