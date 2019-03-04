Євро-2020: Шевченко визначився зі складом на Португалію та Люксембург

Головний тренер національної збірної України з футболу Андрій Шевченко 4 березня оголосив список гравців, викликаних для підготовки та участі у відбірних матчах Євро-2020 22 та 25 березня проти збірних Португалії та Люксембургу. Про це повідомляє прес- аташе збірної Олександр Гливінський.

Виклик на найближчий збір отримали 26 виконавців, ще троє кандидатів внесені до резервного списку, з якого вони можуть отримати запрошення до основного.

Тренерський штаб «синьо-жовтих» розраховує на воротарів Андрія П’ятова («Шахтар»), Дениса Бойка («Динамо»), Андрія Луніна («Леганес», Іспанія); у захисну ланку викликані Сергій Кривцов, Богдан Бутко, Микола Матвієнко (всі – «Шахтар»), Микита Бурда, Артем Шабанов, Віталій Миколенко (всі – «Динамо»), Олександр Караваєв («Зоря»), Едуард Соболь («Яблонець», Чехія); півзахисники: Євген Коноплянка («Шальке», Німеччина), Тарас Степаненко, Марлос, Віктор Коваленко, Сергій Болбат (усі — «Шахтар»), Сергій Сидорчук, Віктор Циганков, Віталій Буяльський, Микола Шапаренко, Володимир Шепелєв (усі — «Динамо»), Олександр Зінченко («Манчестер Сіті», Англія), Руслан Малиновський («Генк», Бельгія), Роман Безус («Гент», Бельгія); нападники Роман Яремчук («Гент», Бельгія), Артем Крвець («Кайсеріспор», Туреччина).

Збір національної команди розпочнеться 18 березня в Києві.