Футбол: «Динамо» обіграло «Десну», нападник Соль отримав травму

Київське «Динамо» обіграло чернігівську «Десну» з рахунком 1:2 в матчі 20 туру чемпіонату України з футболу.

У складі киян забивали Томаш Кенджьора (25 хвилина) та Віталій Буяльський (68), за «Десну» відзначився Ігор Картушов (82). Гра відбувалася в Чернігові.

Наприкінці першого тайму травму отримав новий нападник «Динамо» Фран Соль, який забив два голи в останніх трьох матчах. Після фінального свистка тренер столичної команди у відповідь на питання, яка ситуація з гравцем, сказав: «Дуже важка, на жаль».

«Динамо» має 44 очки й відстає від «Шахтаря» на чотири пункти. Донецька команда, однак, має гру в запасі.

«Десна» залишається на п'ятій сходинці з 27 очками. Стільки ж мають «Ворскла» та «Маріуполь».

Після 22 туру чемпіонату команди поділять на дві «шістки» відповідно до результатів у перших двох колах змагань. «Верхня шістка» буде боротися за участь у єврокубках, «нижня» – за право брати участь у Прем'єр-лізі наступного сезону.

Наступний матч «Динамо» зіграє 7 березня в Лондоні проти англійського «Челсі» в 1/8 фіналу Ліги Європи.