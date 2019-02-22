Київське «Динамо» зіграє з «Челсі» в 1/8 фіналу Ліги Європи

Київське «Динамо» зіграє з лондонським «Челсі» в 1/8 фіналу Ліги Європи.
Матч у Лондоні відбудеться 7 березня, гра в Києві – через тиждень, 14 березня.
Інші пари 1/8 фіналу Ліги Європи виглядають так:
- «Айнтрахт» (Німеччина) – «Інтер» (Італія);
- «Динамо» (Загреб, Хорватія) – «Бенфіка» (Португалія);
- «Наполі» (Італія) – «Зальцбург» (Австрія);
- «Валенсія» (Іспанія) – «Краснодар» (Росія);
- «Севілья» (Іспанія) – «Славія» (Прага, Чехія);
- «Арсенал» (Англія) – «Ренн» (Франція);
- «Зеніт» (Росія) – «Вільярреал» (Іспанія).
У попередньому раунді «Динамо» здолало грецький «Олімпіакос». Інший представник України – донецький «Шахтар» – поступився німецькому «Айнтрахту».
Фінал турніру має відбутися 29 травня в столиці Азербайджану Баку.
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