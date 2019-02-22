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22 Лютий 2019, Київ 15:23
Новини | Події

Київське «Динамо» зіграє з «Челсі» в 1/8 фіналу Ліги Європи

«Динамо» зіграє з «Челсі» 7 і 14 березня

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Київське «Динамо» зіграє з лондонським «Челсі» в 1/8 фіналу Ліги Європи.

Матч у Лондоні відбудеться 7 березня, гра в Києві – через тиждень, 14 березня.

Інші пари 1/8 фіналу Ліги Європи виглядають так:

  • «Айнтрахт» (Німеччина) – «Інтер» (Італія);
  • «Динамо» (Загреб, Хорватія) – «Бенфіка» (Португалія);
  • «Наполі» (Італія) – «Зальцбург» (Австрія);
  • «Валенсія» (Іспанія) – «Краснодар» (Росія);
  • «Севілья» (Іспанія) – «Славія» (Прага, Чехія);
  • «Арсенал» (Англія) – «Ренн» (Франція);
  • «Зеніт» (Росія) – «Вільярреал» (Іспанія).

У попередньому раунді «Динамо» здолало грецький «Олімпіакос». Інший представник України – донецький «Шахтар» – поступився німецькому «Айнтрахту».

Фінал турніру має відбутися 29 травня в столиці Азербайджану Баку.

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