Ліга Європи: «Шахтар» здобув вольову нічию проти «Айнтрахта»

Донецький футбольний клуб «Шахтар» спромігся в меншості відігратися в поєдинку 1/16 фіналу Ліги Європи проти німецького «Айнтрахта» – 2:2. Після нічийного першого тайму, з 11-ї хвилини якого суддя залишив гірників удесятьох, донеччани переважно в захисті провели і більшу частину другої половини гри.

На 50-й хвилині гостей Харкова вивів уперед Філіп Костич, але на 67-й хвилині капітан «Шахтаря» Тайсон відновив рівновагу. До кінця матчу рахунок залишився незмінним, хоча «Айнтрахт» був ближчим до перемоги.

Матч-відповідь відбудеться 21 лютого у Франкфурті.

В іншому матчі 14 лютого з участю українського клубу київське «Динамо» також із результатом 2:2 завершило поєдинок у Греції проти «Олімпіакоса».