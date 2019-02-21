Ліга Європи: «Шахтар» залишає турнір

Донецький футбольний клуб «Шахтар» поступився у німецькому Франкфурті місцевому «Айнтрахту» і залишив другий за престижністю клубний турнір континенту, Лігу Європи, на стадії 1/16 фіналу.

Уже після першого тайму гірники поступалися 0:2, з гри на 23-й хвилині відзначився Лука Йовіч, а з пенальті на 27-й – Себастьєн Галлер.

По перерві гості втілили свою перевагу в гол, на 64-й хвилині Джуніор Мораєс скоротив відставання. Надалі «Шахтар» був близький до встановлення нічийного результату, але в контратаці на 80-й хвилині все той же Галлер встановлює рахунок 3:1, а на 88-й хвилині Анте Ребіч, який вийшов на заміну, довів перевагу господарів до розгромної – 4:1.

Перший матч команд у Харкові завершився внічию 2:2.

Єдиним представником України в єврокубках залишилося київське «Динамо», яке о 22:00 розпочне домашній матч із грецьким «Олімпіакосом». Перша гра в Піреї також завершилася внічию 2:2.