«Динамо» й «Шахтар» перемогли основних конкурентів

Лідери українського футболу, київське «Динамо» й донецький «Шахтар», у 19-му турі прем’єр-ліги впевнено переграли своїх найближчих переслідувачів. Обидва матчі були перенесені на понеділок через участь українських грандів в матчах-відповідях 1/16 фіналу Ліги Європи в четвер, 21 лютого.

Динамівці без проблем (5:0) розібралися з луганською «Зорею», яка нині обіймає четвертий рядок турнірної таблиці. Дублі в цій грі оформили Микола Шапаренко та Беньямін Вербіч, також відзначився іспанський новачок команди Фран Соль.

«Шахтар» також переконливо розібрався з третьою командою змагання, «Олександрією». Ще в першому таймі Марлос і Джуніор Мораєс встановили рахунок 2:0.

Після 19-го туру «Шахтар» набрав 48 очок, динамівці відстають від лідера на сім балів. У «Олександрії» залишилося 36 очок, у «Зорі» – 28.

«Шахтар» уже припинив участь у євротурнірах, на «Динамо» в березні чекає протистояння 1/8 фіналу Ліги Європи з англійським «Челсі» – 7 березня в Лондоні, 14 березня в Києві.