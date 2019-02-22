УЄФА затвердив час початку матчів «Динамо» й «Челсі»

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) затвердив час початку матчів київського «Динамо» й англійського «Челсі».
Матч у Лондоні відбудеться 7 березня о 22:00 за Києвом. Початок гри в столиці України запланований на 19:55.
«Динамо» й «Челсі» зустрінуться в межах 1/8 фіналу Ліги Європи.
У попередньому раунді «Динамо» здолало грецький «Олімпіакос». Інший представник України – донецький «Шахтар» – поступився німецькому «Айнтрахту».
Фінал турніру має відбутися 29 травня в столиці Азербайджану Баку.
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