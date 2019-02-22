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22 Лютий 2019, Київ 19:52
Новини | Події

УЄФА затвердив час початку матчів «Динамо» й «Челсі»

«Динамо» й «Челсі» зустрінуться в межах 1/8 фіналу Ліги Європи

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Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) затвердив час початку матчів київського «Динамо» й англійського «Челсі».

Матч у Лондоні відбудеться 7 березня о 22:00 за Києвом. Початок гри в столиці України запланований на 19:55.

«Динамо» й «Челсі» зустрінуться в межах 1/8 фіналу Ліги Європи.

У попередньому раунді «Динамо» здолало грецький «Олімпіакос». Інший представник України – донецький «Шахтар» – поступився німецькому «Айнтрахту».

Фінал турніру має відбутися 29 травня в столиці Азербайджану Баку.

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