«Динамо» розгромило «Ювентус» у Юнацькій лізі УЄФА

Юнацький склад київського «Динамо» розгромив 20 лютого італійський «Ювентус» у матчі стадії плей-оф Юнацької ліги УЄФА – турніру для гравців віком до 19 років. Результат 3:0 робить динамівців учасників 1/8 фіналу змагання, кожна стадія плей-оф складається з однієї гри.

Голами відзначилися Артур Ващишин (на 6-й хвилині), Сергій Булеца (на 69-й) та Денис Попов (на 85-й).

У 2015 році фіналістом цього турніру був донецький «Шахтар». Тоді юні донеччани поступилися англійському «Челсі» – 2:3.