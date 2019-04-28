«Динамо» та «Шахтар» здобули перемоги в чемпіонаті України

Київське «Динамо» і донецький «Шахтар» здобули перемоги в чемпіонаті України.

«Гірники» на виїзді обіграли «Маріуполь» з рахунком 0:1. Єдиний гол у матчі забив Веллінгтон Нем. «Шахтар» міг збільшувати свою перевагу, однак Жуніор Мораєс та Алан Патрік не реалізували пенальті. На 50 хвилині був вилучений Павло Полегенько.

Київське «Динамо» на виїзді обіграло ФК «Львів» (0:1). Уже на 19 хвилині був вилучений захисник киян Микита Бурда, проте динамівці вже за п’ять хвилин зуміли забити – відзначився Віталій Буяльський. На 75-й суддя вилучив ще одного гравця «Динамо» – Томаша Кенджьору.

За шість турів до кінця чемпіонату «Шахтар» має 67 очок, «Динамо» – 60.