Український спорт у липні: 9 турнірів, які варто подивитися

Український спорт починає прокидатися після карантинної сплячки. За футболом свої чемпіонати почали проводити в баскетболі, волейболі та інших ігрових видах. Потрохи повертаються і міжнародні змагання. Тож сміливо можна заявляти, що нарешті в липні українські вболівальники зможуть знайти собі турніри до вподоби. І хоча ще не всі федерації та організації активізувалися, але перші кроки зроблені. Тому Радіо Свобода підготувало перелік турнірів, які вже можна та варто подивитися у липні.

Cвітова боротьба за звання королеви шахів

Триває онлайн чемпіонат з шахів Women's Speed Chess Championship, в якому змагаються 21 спортсменка у чотирьох етапах. Зараз у рейтингу лідирує українка Анна Ушеніна, яка стала переможницею першого етапу.

За регламентом, кожна учасниця може брати участь лише в трьох з чотирьох етапів Гран-Прі. Переможниця етапу отримує 12 рейтингових очок, а лідер турнірної таблиці після всіх турнірів і стає найкращою спортсменкою онлайн-чемпіонату.

1 липня стартував другий етап Women's Speed Chess Championship, третій заплановано на 8 липня, а вирішальний – відбудеться 15-19 липня.

«Українські левиці» розпочинають другий сезон

Вони непереможні та продовжують це доводити. У минулому сезоні команда жіночого боксу «Українські левиці» провела п'ять зустрічей у рамках Ліги Жіночого Боксу. Усі завершилися перемогою «синьо-жовтих». Сьогодні, 1 липня , жіночий бокс повернеться до Києва, де «левиці» зійдуться проти Збірної міст України: Інна Статкевич проти Юлії Дем’яненко (54 кг), Катерина Рогова – Валерія Єрошенко (57 кг), Аміна Абрамова – Діана Старкова (60 кг), Ліна Каріченська – Анна Лисенко (69 кг), Тетяна Петрович – Наталія Мелешко (75 кг), Тетяна Шевченко – Вікторія Козинська (81 кг).

Найсильніші люди України

Українці вже неодноразово доводили, що вони – найсильніші (пауерліфтери, важкоатлети, стронгмени). У будь-якому з цих видів спорту українські представники посідають перші сходинки не лише в Європі, але й світі. А вже 4 липня в Києві зійдуться найсильніші українці, щоб не лише підтвердити свій статус, але й встановити рекорди: львів'янин Юрій Огоновський у вправі «Супер-Йок», Роман Грицеляк (м. Львів) у вправі «Дамбл», Володимир Моісей (м. Бердянськ) – адаптивний рекорд у становій тязі.

Кубок України: хто стане новим володарем трофею?

8 липня у Харкові відбудеться фінал футбольного Кубка України. За головний трофей боротимуться київське «Динамо» та полтавська «Ворскла». Кияни в ¼ виграли у чинного володаря трофею донецького «Шахтаря», вперше за 10 років гірники не пробилися до фіналу Кубка України. У ½ київський клуб двічі забив у ворота закарпатського «Минаю» і здобув путівку до головної битви.

Полтавська «Ворскла» здивувала у півфіналі, де переможця визначали у серії післяматчевих пенальті. Героєм став 16-річний голкіпер «Ворскли» Павло Ісенко, який відбив три удари. Як результат – 1:1 (серія пенальті 2:3), і полтавська команда вдруге у своїй історії пробився до фіналу.

Чи випустить Юрій Максимов – тренер «Ворскли» – молодого голкіпера знову? Чи зможе полтавська команда залишити більш титулованих киян без трофея? Дізнаємося 8 липня. Задля безпеки фінальний матч відбудеться без уболівальників на трибунах. Але транслюватимуть фінальний матч розіграшу Кубка України «UA:Перший» та «Футбол-1». Вмикайте о 21:30!

Стрітбол повертається на українські вулиці

Без офіціозу, а за правилами вулиць, з неповторною атмосферою та зі своєю культурою розпочнеться новий сезон Української Стрітбольної ліги. Уже 11 липня що таке вуличний баскетбол згадають в Чернігові та Полтаві. Взагалі ж планується провести турніри у 8 містах України. Фінал заплановано на 29 серпня. Можна не лише прийти та подивитися, але й пограти. Потрібно лише зібрати свою команду та заявитися на найближчий турнір.

Яким був фінал минулого сезону читайте тут!

Перша «ракетка» України виступить в Німеччині

Сумували за тенісом та постійно переглядали нові пости Еліни Світоліної у соціальних мережах? Тоді ви маєте бути в курсі, що вже 13 липня у Берліні пройде турнір Жіночої тенісної асоціації (WTA), де виступить і перша «ракетка» Украї4ни. Також на турнір заявилися Кікі Бертенс з Нідерландів, Петра Квітова з Чехії, Юлія Гергес та Андреа Петкович з Німеччини, Каролін Гарсія з Франції.

Флаг-футбол підкорює Україну

11 липня у Вінниці розпочнеться груповий етап чемпіонату України з флаг-футболу (безконтактний вид американського футболу). Змагатимуться 14 команд у трьох дивізіонах: «Центр», «Захід» та «Схід». У фіналі зіграють команди, які очолили свої дивізіони та найкраща команда з тих, що посіла другу сходинку. Чемпіона визначать у серпні в Києві.

На шляху до Токіо-2020: в 3х3 одразу два турніри

Україна ще має шанси здобути ліцензії на Олімпійські ігри в Токіо (які перенесено на 2021 рік) у дебютному виді – баскетболі 3х3. Формування складу збірних на олімпійські кваліфікації та чемпіонат Європи триває. Тож після карантину Федерація баскетболу України анонсувала аж два турніри, де визначатимуть найкращих українських гравців з 3х3.

Крім вже традиційної Суперліги 3х3, в Україні ще стартувала національна першість. За регламентом, чемпіонат України відбудеться у чотири тури та матиме географічні назви. Переможцями «Центру» стали «Динамо-Одеса» серед чоловіків та «Команда Івано-Франківської області» серед жінок. 11 липня змагатиметься «Захід», у серпні зійдуться «Південь» та «Схід», а фінал заплановано на святкові вихідні до дня Незалежності.

А якщо ви плануєте 19 липня бути в Одесі, то запишіть у свій план, крім купання в морі, відвідати третій тур Суперліги 3х3.

Три претенденти на «срібло»

В Українській Прем'єр-Лізі вже визначилися з чемпіоном – «золото» забирає донецький «Шахтар». Але справжні баталії в останніх турах йтимуть за друге місце – «срібло» і єврокубки. «Динамо» у своєму активі має 55 очок, на п’яти наступає луганська «Зоря» – 53 очко, на один менше у «Десни». Попереду ще чотири тури та командам не можна втрачати жодного очка. У липні відбудуться два головні протистояння – «Динамо» вдома зіграє проти «Зорі» ( 15 липня ), а «Десна» поїде на виїзд проти луганської команди ( 19 липня ) в останньому турі. Тож доля срібних та бронзових нагород, а також, хто в яких європейських турнірах представлятиме Україну дізнаємося вже після останнього – 32 тури.

Крім того, у липні починається сезон Formula1 та наприкінці місяця повертається NBA. Також не забувайте вболівати за українських футболістів, які виступають в чемпіонатах інших країн. А на які змагання чекаєте ви? За ким з українських спортсменів скучили?