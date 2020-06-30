Спорт за тиждень: світова перемога у шахах, «золотий нескорений» і повернення 3×3

Після майже тримісячної паузи український спорт виходить із карантину. Поки що турніри відбуваються без уболівальників, проте перші кроки у відновленні змагань – уже приємний подарунок для прихильників «синьо-жовтих». У традиційному спортивному дайджесті ми зібрали останні перемоги українців, карантинні челенджі і, на жаль, неприємні новини про можливу втрату клубів.

Українка сильніша за росіянок

Завершився перший етап жіночого онлайн-чемпіонату Women’s Speed Chess Championship. У фіналі українка Анна Ушеніна була сильнішою за росіянку Валентину Гуніну – 7:4. Таким чином, представниця «синьо-жовтих» здобула 12 балів і очолює турнірну таблицю після першого етапу. 8 балів у Валентини Гуніної, а третє місце посідає ще одна росіянка Олександра Костенюк.

Гран-прі складається з чотирьох етапів, де змагається 21 шахістка. Наступний етап розпочнеться 1 липня.

Перемоги від «нескорених»

Учасник збірної України на Іnvictus Games у 2021 році Максим Єрмохін став переможцем першого віртуального чемпіонату з веслування на тренажерах British Virtual Rowing Championship. Українець подолав дистанцію у 500 метрів за 01:32 хв і виборов золоту нагороду.

Максим Єрмохін був поранений восени 2018 року. Під час виконання завдання на передовій він підірвався на міні ПМН-2. Зараз він готується до «Ігор нескорених», які перенесли на травень 2021 року у зв’язку з коронавірусною пандемією.

Іще один українець – Володимир Мусяк – став другим на дистанції 2000 метрів, яку подолав за 07:43 хв.

Повернення 3×3

У Києві відбувся перший етап чемпіонату України з баскетболу 3×3, де змагалися 33 команди. Серед жінок перемогу здобула команда Івано-Франківської області, у складі якої Ганна Рульова, Вероніка Космач, Христина Філевич і Міріам Уро-Ніле. У груповому етапі представниці Івано-Франківської області без проблем обіграли «Устрицы на карантине» (21:10) і київське «Динамо» (15:3), що дозволило з першого місця вийти до півфіналу. В ½ турніру квартет (Рульова – Космач – Філевич – Уро-Ніле) не залишив шансів «Красотулькам», вигравши з розгромним рахунком – 22:4. А вже у боротьбі за «золото» під коток франківчанок знову потрапили «Устрицы на карантине» – 20:5. Як результат, у команди з Івано-Франківської області – золоті нагороди, срібло на рахунку «Устриц на карантине», а бронзові медалі повертаються додому з командою «Франківськ».

Серед чоловіків найсильнішою стала команда «Динамо-Одеса» (Роман Новіков, Олексій Щепкін, Ернесто Ткачук і Антон Мусієнко). Одеська команда очолила групу A і пробилася до плейофів, де у чвертьфіналі з мінімальним рахунком перемогла житомирський «Профільтех» – 18:17. Більш упевнено «Динамо-Одеса» зіграло у півфіналах, де виграло у «The city» – 21:15, а вже в золотому фіналі одесити вийшли проти досвідченої команди «Red Star» (Олександр Кобець, Дмитро Липовцев, Юрій Кондраков, Сергій Ярошенко). Матч завершився перемогою одеситів – 21:16.

Наступні матчі відбудуться 11 липня.

В очікуванні фіналу Кубка України

Визначилися фіналісти Кубка України з футболу. Київське «Динамо» двічі забило у ворота закарпатського «Минаю». Дубль оформив Міккель Дуелунд.

По-справжньому спекотно було у другому півфінальному матчі, де зустрілися полтавська «Ворскла» і «Маріуполь». Рахунок відкрили «азовці» – на 37-й хвилині півзахисник Сергій Горбунов. Лише на 80-й хвилині полтавській команді вдалося відіграти гол. Тож переможця визначали у серії післяматчевих пенальті.

І тут справжнім героєм став 16-річний голкіпер «Ворскли» Павло Ісенко, який відбив три удари. Як результат – 1:1 (серія пенальті 2:3), і полтавська команда пробивається до фіналу, де за трофей гратиме проти київського «Динамо». Матч відбудеться 8 липня у Харкові.

Чергова комп’ютерна перемога українців

Українська кіберкоманда Natus Vincere виграла у гранд-фіналі турніру з СS:GO – WePlay! Clutch Island. Головний матч українців проти «Теам Spirit» відбувався у форматі «Best of 3» і завершився перемогою 2:0 на користь «синьо-жовтих» (16:9 Mirage, 16:9 Dust2). Після цієї перемоги команда «NA’VI» заробила 2 тисячі очків RMR і посіла перше місце в оновленому рейтингу команд.

На шляху до гранд-фіналу «Natus Vincere» пройшли «Nemiga Gaming» і «Virtus.pro», усі з результатом 2:1.

Легка атлетика онлайн

Легкоатлетки Катерина Климюк, Аліна Логвиненко, Анна Рижикова, Вікторія Ткачук і Ольга Ляхова влаштували онлайн-батл 5vs400, в рамках якого спортсменки долали 1 км, 3х60 метрів і 300 метрів, виконували багатоскоки й «жабки». За результатами всіх етапів переможницею стала Аліна Логвиненко, яка виграла три з п’яти етапів, включаючи останній.

Головна мета легкоатлетичного батлу – залишатися у формі навіть в онлайн-змаганнях. Тим більше, що вже у серпні відбудеться чемпіонат України з легкої атлетики, де будуть справжні баталії за місце у складі жіночої естафетної команди 4×400 метрів.

«Шахтар» достроково чемпіон, а боротьба за «срібло» триває

Донецький «Шахтар» оформив чемпіонство ще у 27-му турі Української Прем’єр-ліги, обігравши «Олександрію» з рахунком 3:2. А вже у 28-му турі «гірники» розписали мирову із луганською «Зорею» (0:0). У львівському «дербі» «Карпати» і «Львів» також не виявили сильнішого – 1:1. Із рахунком 2:1 завершилися матчі «Колос» – «Олександрія» і «Маріуполь» – «Дніпро-1».

За результатами 28-го туру за срібні нагороди продовжують боротися «Динамо», «Зоря» і «Десна».

«Карпати» більше не зіграють у футбол?

Львівський футбольний клуб «Карпати» може не дограти цей сезон. Через важку епідеміологічну ситуацію у Львові «леви» змушені проводити домашні матчі в інших містах, що фінансово важко для клубу.

«Перенесений поєдинок УПЛ «Карпати» – «Маріуполь», цілком імовірно, не відбудеться, як і наступні матчі львів’ян у чемпіонаті. Причина – брак необхідних коштів. Тритижневий виїзд (а саме у гостях карпатівці мали зіграти свої поєдинки через епідеміологічну ситуацію у Львові) обійдеться майже в півтора мільйона гривень. У клубу таких коштів нема», – повідомляє сайт клубу.

Уже в липні і в інших видах спорту збираються розпочинати змагання поки що на всеукраїнському рівні. А вже у серпні – чекаємо на відновлення і міжнародних турнірів. За якими змаганнями сумуєте ви?