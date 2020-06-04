Граємо знову? Спорт у всьому світі готується до виходу з коронавірусних обмежень

Коронавірус завдав удару по більшій частині спорту в усьому світі. Зараз, коли багато де ситуація полегшується, багато його видів повертаються на майданчики – хоч і з багатьма обмеженнями. Росія – серед тих лічених країн, де вболівальники можуть бути присутніми на футбольних матчах, хоча їхня кількість може становити лише невелику частку від місткості стадіону. Данія відновила футбольний чемпіонат наприкінці травня, але вболівальники можуть бути присутніми на стадіонах лише віртуально, на великому екрані завдяки платформі Zoom. Зірковий тенісист із Сербії Зоран Джокович планує тенісний турнір на Балканах – але наразі не зрозуміло, чи допустять на нього глядачів. Автоперегони «Формула-1» теж сподіваються відновитися влітку, але за умов, що команди-суперниці будуть відокремлені одна від одної. До вашої уваги – огляд, які види спорту мають відновити свої змагання, де, коли і як.

Футбол, Ліга чемпіонів, Ліга Європи, «Євро-2020»

Європейський керівний футбольний орган УЄФА оголосив 23 травня, що провідні європейські клубні змагання, Ліга чемпіонів і Ліга Європи, відкладаються. При цьому в УЄФА зазначили, що «стосовно нових термінів ніяких рішень не ухвалено». Чемпіонат національних збірних «Євро-2020», що мав уперше відбутися в багатьох містах по всій Європі, відклали до 2021 року.

Футбол, Україна

Українська Прем’єр-ліга 30 травня поновила змагання, що були перервані 15 березня. Матчі, як і переважно в Європі, відбуваються без глядачів. Але не всі ці матчі 24-го туру відбулися: у клубі «Карпати» (Львів) тестування на COVID-19 виявило позитивні результати і в гравців, і серед персоналу. На цей час таких позитивних результатів у клубі загалом 25, відтак для цієї команди скасовані й матчі двох наступних турів і запроваджений карантин щонайменше на два тижні. Для більшості клубів залишається зіграти ще по 8 матчів, завершити змагання мали б 19 липня. На цей час, за результатами зіграних матчів, попереду «Шахтар» (Донецьк) із 62 балами й зі значним відривом від наступних: по 46 балів мають «Зоря» (Луганськ), «Десна» (Чернігів) і «Динамо» (Київ), які наразі перебувають, відповідно, на другому, третьому й четвертому місцях.

Футбол, Британія

В Англії Прем’єр-ліга має поновитися 17 червня. Як і в більшості інших місць, уболівальників на іграх не буде. Всі 92 матчі будуть транслюватися наживо, деякі з них і на провідному громадському телебаченні «Бі-бі-сі» – вперше за 32 роки. Англійський чемпіонат, другий за значенням турнір футбольної піраміди, поновиться 20 червня. А третя й четверта ліги англійського футболу – їхні офіційні назви Ліга-один і Ліга-два – 8 червня вирішать, чи не скасувати їм решту нинішнього сезону.

Футбол, Німеччина

Німецька Бундесліга поновила змагання першою серед провідних футбольних ліг у Європі, 16 травня, після того, як її ігри перервалися 13 березня. Матчі відбуваються на порожніх стадіонах, гравці живуть в ізоляції і здають тести на коронавірус. Зіграти їм лишилося близько п’яти матчів, і на цей час на першому місці – «Баєрн» (Мюнхен), випереджає на сім очків другу команду, «Боруссію» (Дортмунд). Друга німецька футбольна сходинка, Бундесліга-2, теж поновила змагання, хоча в ній команда «Динамо» (Дрезден) була змушена відкласти свої матчі, бо в ній у двох гравців під час тесту на коронавірус були позитивні результати.

Футбол, Іспанія

Провідна в країні Ла Ліга відновить змагання 11 червня. І, щоб встигнути завершити сезон, матчі будуть відбуватися щодня, хоча для кожної команди проміжок між іграми має бути не менш ніж 72 години. Деякі матчі будуть починатися об 11-й годині ночі, щоб не потрапляти на денну спеку. Зіграти залишилося по 11 матчів, і на цей час перед веде попередній чемпіон «Барселона», на два очки випереджаючи «Реал» (Мадрид).

Футбол, Італія

Італійська Серія А відновиться 20 червня. Ігри були припинені ще 9 березня, і наразі на чолі списку – «Ювентус», а зіграти лишається по 12 матчів. Італійська федерація футболу ще 20 травня вирішила, що сезон має завершитися до 20 серпня, але не всіх це втішило. Массімо Челліно, власник клубу «Бреша», який пасе задніх у Серії А, заявив, що це було «шалене рішення».

Футбол, Франція

Французький чемпіонат, Ліга-1, був повністю скасований після того, як у Франції заборонили всі спортивні заходи – навіть без присутності вболівальників – аж до вересня. Коли прем’єр-міністр Франції Едуар Філіпп оголошував 11 травня плани послаблення карантинних обмежень, він заявив, що спортивний сезон 2019–2020 років закінчений. Перед тим керівний орган французького футболу сподівався поновити сезон 17 червня і завершити його 25 липня. Футбольні змагання у Франції були припинені на невизначений час іще 13 березня.

Футбол, Нідерланди

У Нідерландах іще наприкінці квітня оголосили, що скасовують решту сезону. Таким чином ця країна стала першою серед провідних європейських футбольних країн, яка пішла на такий крок. І це рішення не здивувало, бо ще перед тим нідерландський уряд ухвалив, що ніяких спортивних заходів у країні не може відбуватися принаймні до 1 вересня. Таким чином у найвищому нідерландському футбольному Почесному дивізіоні (Eredivisie) цього року не буде чемпіона, а місця в європейських змаганнях будуть розподілені за результатами вже зіграних 26 ігор серед усіх 18 команд.

Футбол, Данія

Хоча футбол Данії не належить до найсильніших у Європі, ця країна привернула значну увагу тим, яким чином вона поновила свій чемпіонат минулого тижня. Хоча вболівальників не допускають на стадіони, вони були віртуально присутні на матчі, який грали 28 травня клуби AGF Aarhus і Randers, завдяки сервісові Zoom. Тисячі вболівальників приєдналися до трансляції, і їхні обличчя були виведені на велетенські екрани, встановлені вздовж порожніх трибун поруч із полем на стадіоні Ceres Park.

Футбол, Росія

Російська Прем’єр-ліга відновить змагання 21 червня, оголосив Російський футбольний союз іще в середині травня. В цій провідній російській лізі з 16 клубами матчі не гралися від 16 березня. Росія, в якій є найбільша кількість зареєстрованих випадків COVID-19 у Європі, дозволить уболівальникам бути на стадіонах, всупереч тенденціям на решті континенту. Але цей дозвіл обумовлений серйозними обмеженнями: на стадіони можуть бути допущені не більш ніж 10 відсотків від числа вболівальників, яких стадіон здатен вмістити. Наразі перед веде «Зеніт» (Санкт-Петербург), а зіграти лишається по вісім матчів.

Теніс

Ні «Вімблдону», ні чемпіонату French Open цього року не буде. Єдиний проблиск надії для любителів тенісних змагань – оголошення сербського тенісиста Новака Джоковича, який анонсував амбіційний турнір на червень. Перша частина цих змагань із назвою Adria Tour мала б відбутися в сербському Белграді, рідному місті Джоковича, 13–14 червня. Далі турнір мав би пересунутися до хорватського курорту Задар, а останні дві частини мали б прийняти Боснія й Герцеговина і Чорногорія. Серед восьми планованих на цей турнір гравців-чоловіків, крім самого Джоковича, – хорвати Марин Чилич і Борна Чорич, болгарин Ґриґор Димитров і німецький тенісист російського походження Олександр Звєрєв. Наразі не відомо, чи дозволять присутність на матчах глядачів.

«Формула-1»

Керівники групи компаній, яка керує цими автозмаганнями, підтвердили 2 червня проведення європейської частини сезону 2020 року за зміненим графіком. Наразі заплановано вісім перегонів. Перші два мали б відбутися в Австрії 5 і 12 червня. В разі успіху треті мали б бути в угорському Будапешті 19 червня. Відтак подальші два змагання мали б відбутися в серпні в Великій Британії, на автодромі «Сільверстоун», далі 16 серпня в Іспанії, 30 серпня в Бельгії, і завершився б сезон класичними змаганнями в Італії 6 вересня. Керівництво «Формули-1» розробляє плани, як провести ці заходи якомога безпечніше. Зокрема, вони мають відбутися на закритих територіях, без присутності глядачів, команди мали б бути обмежені до мінімально необхідної кількості людей. Усіх учасників і персонал змагань мають тестувати на відсутність коронавірусу перед подорожжю на місце і під час змагань, а доставляти їх на місця мали б окремими чартерними авіарейсами.

Олімпійські ігри

Міжнародний олімпійський комітет і уряд Японії ще в березні ухвалили безпрецедентне рішення відкласти Олімпійські ігри в японському Токіо, що мали були б початися в липні, на один рік. Тепер вони призначені на термін від 23 липня до 8 серпня 2021 року – але коронавірусна пандемія все не вщухає, вакцини ще не видно й близько, і посадовці вже висловлюють сумніви, чи вдасться провести ігри і в ці нові терміни. Як заявив нещодавно Джон Коутс, керівник Олімпійського комітету Австралії і голова інспекторату МОК у Токіо, перед організаторами ігор постають «реальні проблеми» з тим, щоб провести змагання й наступного року. За його словами, планувати перенесені Олімпійські ігри треба починати в жовтні, і планувати треба «зовсім інакші» ігри, ніж було б без коронавірусної пандемії.

Легка атлетика

«Діамантова ліга», серія елітних легкоатлетичних змагань, мала б провести три такі змагання в серпні: в Монако, британському Ґейтсгеді і шведському Стокгольмі. На вересень плануються заходи в швейцарській Лозанні, бельгійському Брюсселі, французькому Парижі, китайському Шанхаї, а також, можливо, в Італії – в Римі чи Неаполі. А в жовтні очікують на змагання в США, в штаті Орегон, а також у Катарі й Китаї.

Хокей

Північноамериканська Національна хокейна ліга наприкінці травня оголосила про плани поновити ігри. Детальні подробиці на цей час іще не оголошені. Ігри мали б відбуватися в кількох місцях, команди могли б почати тренуватися не раніше ніж 1 липня. Клуб-переможець мав би стати відомим до початку осені. А в Європі так звана Континентальна хокейна ліга під проводом Росії, ймовірно, друга найсильніша в світі після НХЛ, заявила, що планує поновити змагання 2 вересня. Як заявили в КХЛ 27 травня, ця дата наразі попередня і може зазнати необхідних уточнень, залежно від розвитку ситуації з коронавірусною пандемією. В цій лізі грають команди з шести країн, але більшість їх – із Росії.

Баскетбол

У США Національна баскетбольна асоціація сподівається відновити сезон у липні, ймовірно, в Орландо в штаті Флорида. А стадію «плей-оф», яка в НБА визначає чемпіона, могли б провести до початку вересня. Конкретного плану ще не схвалили. А в Європі іспанський чемпіонат із баскетболу, відомий як Ліга «Ендеса», одне з найпопулярніших таких змагань у світі, теж має поновитися, але точні дати ще не встановлені. Найімовірніше, ці змагання почнуться в липні: 33 фінальні гри можуть пройти всі разом в одному місці, можливо, на острові Гран-Канарія.