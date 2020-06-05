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05 червня 2020, Київ 09:53
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«Від 24 березня у нас не було вихідних». Як працюють українські лабораторії, де обробляють тести на коронавірус – відео

«Від 24 березня у нас не було вихідних». Як працюють українські лабораторії, де обробляють тести на коронавірус – відео
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«Від 24 березня у нас не було вихідних». Як працюють українські лабораторії, де обробляють тести на коронавірус – відео

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В Україні близько 60 лабораторій проводять аналіз ПЛР-тестів. За даними Міністерства охорони здоров'я, щодня в цілому в країні обробляються до 9 тисяч зразків. Це дуже багато, скаржаться самі вірусологи. І для того, щоб розвантажити лабораторії, від 23 травня МОЗ запровадив імуноферментний аналіз. Тобто перевіряють наявність антитіл на коронавірусну інфекцію. Чи справді вдалося полегшити роботу співробітників лабораторії і в яких умовах взагалі працюють фахівці – в репортажі телеканалу «Настоящее время», створеного Радіо Свобода за участі «Голосу Америки». Автор – Ірина Кононенко.

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