У Львові COVID-19 підтвердили у 96 медпрацівників міської лікарні швидкої допомоги. Серед них 42 лікаря, 38 медичних сестер та 15 молодших медичних сестер. У більшості захворювання протікає у легкій формі, тому вони лікуються вдома, 27 хворих – в стаціонарі. Таку кількість хворих серед персоналу однієї лікарні в мерії Львова пояснюють в першу чергу специфікою роботи в умовах епідемії. (Відео телепроєкту «Настоящее время», створеного Радіо Свобода за участі «Голосу Америки». Автор – Ірина Сандуляк)