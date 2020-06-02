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02 червня 2020, Київ 16:25
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Львів: майже 100 медпрацівників лікарні швидкої допомоги заразилися коронавірусом – відео

Львів: майже 100 медпрацівників лікарні швидкої допомоги заразилися коронавірусом – відео
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Львів: майже 100 медпрацівників лікарні швидкої допомоги заразилися коронавірусом – відео

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У Львові COVID-19 підтвердили у 96 медпрацівників міської лікарні швидкої допомоги. Серед них 42 лікаря, 38 медичних сестер та 15 молодших медичних сестер. У більшості захворювання протікає у легкій формі, тому вони лікуються вдома, 27 хворих – в стаціонарі. Таку кількість хворих серед персоналу однієї лікарні в мерії Львова пояснюють в першу чергу специфікою роботи в умовах епідемії. (Відео телепроєкту «Настоящее время», створеного Радіо Свобода за участі «Голосу Америки». Автор – Ірина Сандуляк)

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