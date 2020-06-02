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02 червня 2020, Київ 13:25
Суспільство

Коронавірус втрачає силу – італійський лікар

«Насправді, клінічно вірусу в Італії більше немає», – цитує лікаря інформаційне агентство Reuters. Але чиновники наголошують на необхідності прислуховуватися до наукових доказів, а поки залишатися пильними

Провідний італійський лікар заявив про те, що коронавірус стає «менш летальним» і політикам варто взяти це до уваги. Чиновники цієї країни попереджають: без наукових доказів варто залишатися пильними. У ВООЗ нагадують: надто ранні послаблення карантину призведуть до появи другої хвилі коронавірусу.

Час минає, а питань навколо нового коронавірусу COVID-19 стає все більше: чи мутує вірус, чи зникне він влітку, чи повернеться з новою силою?

У той час, як більшість експертів, враховуючи чиновників ВООЗ, попереджають про небезпеку можливої другої хвилі вже восени, деякі італійські лікарі озвучили свою обнадійливу думку про те, що COVID-19 втрачає свою силу.

Новий коронавірус став набагато «менш летальним», заявив у неділю 31 квітня державному італійському телеканалові RAI голова лікарні Сан-Рафаель у Мілані Алберто Зангрілло.

«Насправді, клінічно вірусу в Італії більше немає», – цитує лікаря інформаційне агентство Reuters. Зангрілло вважає, що деякі експерти занадто насторожено ставляться до перспективи другої хвилі інфекції і політикам потрібно брати до уваги нову реальність.

Італія – одна з найбільш постраждалих від коронавірусу держав у світі
Італія – одна з найбільш постраждалих від коронавірусу держав у світі

Зангрілло – не єдиний італійський лікар, який вважає, що коронавірус послабшав. Матео Бассетті, завідувач клініки інфекційних хвороб лікарні Сан-Мартіно у місті Генуя, в інтерв’ю національному агентству ANSA сказав, що «сила, яку вірус мав два місяці тому, не така, як сьогодні», і «зрозуміло, що сьогоднішня хвороба COVID-19 відрізняється», цитує медика Reuters.

На сьогоднішній день Італія є шостою найбільш ураженою коронавірусом державою у світі: станом на 2 червня захворіли 233 197 осіб, 33 475 людей померли.

І хоча й епідемія в Італії – не так давно епіцентрі спалаху в Європі – йде на спад, італійська влада просить залишатися обачливими і не вводити людей в оману.

Коронавірус зникає?

В Міністерстві охорони здоров’я наголошують на необхідності наукових доказів для підтвердження подібних думок.

«В очікуванні наукових доказів на підтвердження тези про те, що вірус зник ... Я б попросила тих, хто каже, що вони впевнені в цьому, не плутати італійців», – сказала Сандра Зампа, заступниця Міністерства охорони здоров'я Італії.

«Натомість ми повинні просити італійців бути максимально обережними, зберігати фізичну дистанцію, уникати великих натовпів, часто мити руки та носити маски», – застерегла чиновниця.

Що каже ВООЗ?

З такою позицією італійських чиновників погоджуються і в ВООЗ. Якщо держави, в яких нині кількість випадків коронавірусної інфекції COVID-19 зменшується, занадто рано скасують заходи, запроваджені для стримування вірусу, вони можуть зіткнутися з «негайним новим піком» захворюваності, заявили в організації.

Керівник відділу з надзвичайних ситуацій ВООЗ Майк Раян минулого тижня заявив, що наразі світ перебуває у середині першої хвилі пандемії коронавірусу. Раян пояснив, що епідемії часто проходять хвилями, тобто спалахи можуть повернутися пізніше цього року там, де перша хвиля вже вщухла.

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«Ми повинні усвідомлювати той факт, що рівень захворюваності може зрости в будь-який час. Ми не можемо робити припущення, що через те, що хвороба йде на спад зараз, що вона продовжуватиме йти на спад, і ми маємо кілька місяців, щоб підготуватися до другої хвилі. Ми можемо отримати другий пік цієї хвилі», – вважає чиновник ВООЗ Майк Раян.

«Я дуже стурбований з приводу подвійної хвилі: восени у нас може бути друга хвиля захворювання на COVID-19 та ще одна – сезонного грипу та кору», – сказав нещодавно в інтерв’ю британському виданню The Independent директор Європейського бюро ВООЗ Ганс Клюге.

Особливе занепокоєння у експертів викликає відкриття туристичних сезонів та суттєве послаблення умов карантину. Це цілком може призвести до нової хвилі вірусу, кажуть вони. А вірус, як погоджується більшість чиновників й експертів, нікуди не зникне, аж доки не буде вакцини.

А де зараз епіцентр COVID-19?

Тим часом епіцентром пандемії коронавірусної інфекції COVID-19 зараз став американський континент, про що заявила на брифінгу Всесвітньої організації охорони здоров'я 26 травня голова Панамериканської організації охорони здоров’я Кларисса Етьєн.

Особливо бентежною, на її думку, є ситуація у Бразилії, яка впродовж останнього тижня була переважно на першому місці за кількістю смертей від COVID-19 за добу в світі, випереджаючи навіть США, які залишаються на першому місці за числом виявлених за добу інфікованих.

Але в Сполучених Штатах число нових жертв хвороби і нових випадків захворювання поступово знижується, а в Бразилії зростає. Президент Бразилії Жаїр Болсонару раніше недооцінював загрозу, порівнював COVID-19 з грипом і висміював карантинні заходи, вжиті урядами інших країн.

На якому етапі вакцина?

У ВООЗ заявляють, що у різних державах світу зараз працюють над розробкою понад 100 можливих вакцин від коронавірусу. Майже десяток з них вже почали тестувати на невеликих групах людей.

Проте коли саме очікувати вакцину – поки точно невідомо. Зазвичай доведення ефективності та безпечності вакцини займає багато років, але враховуючи гостроту кризи з коронавірусом, розробники намагаються пришвидшити процес її розробки і затвердження.

Багато компаній заявляють про сподівання отримати вакцину до кінця 2020 року.

У світі станом на 2 червня 2020 року загальна кількість виявлених інфікованих складає 6 274 136 людей. Понад 375 тисяч людей померли.

ВООЗ оголосив пандемію в березні, після того, як коронавірус поширився з Китаю на інші країни. Наступним після Китаю центром епідемії була названа Європа, в березні перші місця у світі за кількістю заражень і смертей обіймали Італія та Іспанія. Наприкінці березня стрімко почало зростати число випадків інфекції у США, а в квітні – в Росії.

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