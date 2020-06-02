Коронавірус втрачає силу – італійський лікар

Провідний італійський лікар заявив про те, що коронавірус стає «менш летальним» і політикам варто взяти це до уваги. Чиновники цієї країни попереджають: без наукових доказів варто залишатися пильними. У ВООЗ нагадують: надто ранні послаблення карантину призведуть до появи другої хвилі коронавірусу.

Час минає, а питань навколо нового коронавірусу COVID-19 стає все більше: чи мутує вірус, чи зникне він влітку, чи повернеться з новою силою?

У той час, як більшість експертів, враховуючи чиновників ВООЗ, попереджають про небезпеку можливої другої хвилі вже восени, деякі італійські лікарі озвучили свою обнадійливу думку про те, що COVID-19 втрачає свою силу.

Новий коронавірус став набагато «менш летальним», заявив у неділю 31 квітня державному італійському телеканалові RAI голова лікарні Сан-Рафаель у Мілані Алберто Зангрілло.

«Насправді, клінічно вірусу в Італії більше немає», – цитує лікаря інформаційне агентство Reuters. Зангрілло вважає, що деякі експерти занадто насторожено ставляться до перспективи другої хвилі інфекції і політикам потрібно брати до уваги нову реальність.

Зангрілло – не єдиний італійський лікар, який вважає, що коронавірус послабшав. Матео Бассетті, завідувач клініки інфекційних хвороб лікарні Сан-Мартіно у місті Генуя, в інтерв’ю національному агентству ANSA сказав, що «сила, яку вірус мав два місяці тому, не така, як сьогодні», і «зрозуміло, що сьогоднішня хвороба COVID-19 відрізняється», цитує медика Reuters.

На сьогоднішній день Італія є шостою найбільш ураженою коронавірусом державою у світі: станом на 2 червня захворіли 233 197 осіб, 33 475 людей померли.

І хоча й епідемія в Італії – не так давно епіцентрі спалаху в Європі – йде на спад, італійська влада просить залишатися обачливими і не вводити людей в оману.

Коронавірус зникає?

В Міністерстві охорони здоров’я наголошують на необхідності наукових доказів для підтвердження подібних думок.

«В очікуванні наукових доказів на підтвердження тези про те, що вірус зник ... Я б попросила тих, хто каже, що вони впевнені в цьому, не плутати італійців», – сказала Сандра Зампа, заступниця Міністерства охорони здоров'я Італії.

«Натомість ми повинні просити італійців бути максимально обережними, зберігати фізичну дистанцію, уникати великих натовпів, часто мити руки та носити маски», – застерегла чиновниця.

Що каже ВООЗ?

З такою позицією італійських чиновників погоджуються і в ВООЗ. Якщо держави, в яких нині кількість випадків коронавірусної інфекції COVID-19 зменшується, занадто рано скасують заходи, запроваджені для стримування вірусу, вони можуть зіткнутися з «негайним новим піком» захворюваності, заявили в організації.

Керівник відділу з надзвичайних ситуацій ВООЗ Майк Раян минулого тижня заявив, що наразі світ перебуває у середині першої хвилі пандемії коронавірусу. Раян пояснив, що епідемії часто проходять хвилями, тобто спалахи можуть повернутися пізніше цього року там, де перша хвиля вже вщухла.

«Ми повинні усвідомлювати той факт, що рівень захворюваності може зрости в будь-який час. Ми не можемо робити припущення, що через те, що хвороба йде на спад зараз, що вона продовжуватиме йти на спад, і ми маємо кілька місяців, щоб підготуватися до другої хвилі. Ми можемо отримати другий пік цієї хвилі», – вважає чиновник ВООЗ Майк Раян.

«Я дуже стурбований з приводу подвійної хвилі: восени у нас може бути друга хвиля захворювання на COVID-19 та ще одна – сезонного грипу та кору», – сказав нещодавно в інтерв’ю британському виданню The Independent директор Європейського бюро ВООЗ Ганс Клюге.

Особливе занепокоєння у експертів викликає відкриття туристичних сезонів та суттєве послаблення умов карантину. Це цілком може призвести до нової хвилі вірусу, кажуть вони. А вірус, як погоджується більшість чиновників й експертів, нікуди не зникне, аж доки не буде вакцини.

А де зараз епіцентр COVID-19?

Тим часом епіцентром пандемії коронавірусної інфекції COVID-19 зараз став американський континент, про що заявила на брифінгу Всесвітньої організації охорони здоров'я 26 травня голова Панамериканської організації охорони здоров’я Кларисса Етьєн.

Особливо бентежною, на її думку, є ситуація у Бразилії, яка впродовж останнього тижня була переважно на першому місці за кількістю смертей від COVID-19 за добу в світі, випереджаючи навіть США, які залишаються на першому місці за числом виявлених за добу інфікованих.

Але в Сполучених Штатах число нових жертв хвороби і нових випадків захворювання поступово знижується, а в Бразилії зростає. Президент Бразилії Жаїр Болсонару раніше недооцінював загрозу, порівнював COVID-19 з грипом і висміював карантинні заходи, вжиті урядами інших країн.

На якому етапі вакцина?

У ВООЗ заявляють, що у різних державах світу зараз працюють над розробкою понад 100 можливих вакцин від коронавірусу. Майже десяток з них вже почали тестувати на невеликих групах людей.

Проте коли саме очікувати вакцину – поки точно невідомо. Зазвичай доведення ефективності та безпечності вакцини займає багато років, але враховуючи гостроту кризи з коронавірусом, розробники намагаються пришвидшити процес її розробки і затвердження.

Багато компаній заявляють про сподівання отримати вакцину до кінця 2020 року.

У світі станом на 2 червня 2020 року загальна кількість виявлених інфікованих складає 6 274 136 людей. Понад 375 тисяч людей померли.

ВООЗ оголосив пандемію в березні, після того, як коронавірус поширився з Китаю на інші країни. Наступним після Китаю центром епідемії була названа Європа, в березні перші місця у світі за кількістю заражень і смертей обіймали Італія та Іспанія. Наприкінці березня стрімко почало зростати число випадків інфекції у США, а в квітні – в Росії.