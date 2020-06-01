ДР Конго заявила про новий спалах еболи

Демократична Республіка Конго 1 червня оголосила про новий спалах лихоманки ебола. Спалах зафіксували районі міста Мбандака, приблизно за тисячу кілометрів від іншого спалаху цієї ж хвороби на сході.

Міністерство охорони здоров’я країни повідомило, що у чотирьох людей, які померли у Мбандаці, був підтверджений результат тестування на еболу.

«У нас – нова епідемія еболи у Мбандаці. Ми маємо дуже швидко надіслати туди вакцину і ліки», – повідомив міністр охорони здоров’я Етені Лонгондо.

Новий спалах підтвердив голова Всесвітньої організації охорони здоров’я Тедрос Адганом Гебреєсус. За його словами, на місці вже працюють експерти ВООЗ.

«Країна – вже на фінальній стадії боротьби з еболою в східній частині, а також із COVID-19 і з найбільшим у світі спалахом кору», – зазначив голова ВООЗ.

За його словами, нинішній спалах еболи є нагадуванням про те, що коронавірус – це не єдина загроза життю і здоров’ю людей.

ДР Конго бореться зі спалахами еболи упродовж двох років. Спалах на східних кордонах поблизу Руанди і Уганди призвів до смерті понад 2,2 тисячі людей.

Вірус еболи може швидко поширюватися і смертельний в 90% випадків. Серед симптомів є лихоманка, блювота, діарея, біль у м’язах. Часто поширюється при тісному контакті з біологічними рідинами людей, у яких проявляються симптоми, а також через брудні предмети. Часто на ризик захворіти наражаються працівники медичних установ.