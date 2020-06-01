Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
01 червня 2020, Київ 20:40
Новини | Міжнародні

ДР Конго заявила про новий спалах еболи

Новий спалах підтвердив голова Всесвітньої організації охорони здоров’я Тедрос Адганом Гебреєсус. За його словами, на місці вже працюють експерти ВООЗ (фото архівне)

Демократична Республіка Конго 1 червня оголосила про новий спалах лихоманки ебола. Спалах зафіксували районі міста Мбандака, приблизно за тисячу кілометрів від іншого спалаху цієї ж хвороби на сході.

Міністерство охорони здоров’я країни повідомило, що у чотирьох людей, які померли у Мбандаці, був підтверджений результат тестування на еболу.

«У нас – нова епідемія еболи у Мбандаці. Ми маємо дуже швидко надіслати туди вакцину і ліки», – повідомив міністр охорони здоров’я Етені Лонгондо.

Новий спалах підтвердив голова Всесвітньої організації охорони здоров’я Тедрос Адганом Гебреєсус. За його словами, на місці вже працюють експерти ВООЗ.

«Країна – вже на фінальній стадії боротьби з еболою в східній частині, а також із COVID-19 і з найбільшим у світі спалахом кору», – зазначив голова ВООЗ.

За його словами, нинішній спалах еболи є нагадуванням про те, що коронавірус – це не єдина загроза життю і здоров’ю людей.

ДР Конго бореться зі спалахами еболи упродовж двох років. Спалах на східних кордонах поблизу Руанди і Уганди призвів до смерті понад 2,2 тисячі людей.

Вірус еболи може швидко поширюватися і смертельний в 90% випадків. Серед симптомів є лихоманка, блювота, діарея, біль у м’язах. Часто поширюється при тісному контакті з біологічними рідинами людей, у яких проявляються симптоми, а також через брудні предмети. Часто на ризик захворіти наражаються працівники медичних установ.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

ІНШЕ З МЕРЕЖІ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG