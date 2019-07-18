Спалах еболи у Конго отримав надзвичайний міжнародний статус

Міжнародну надзвичайну ситуацію в сфері охорони здоров’я оголосили через смертельний вірус еболи на північному сході Конго, де хвороба поширилася до 2-мільйонного міста Гома, неподалік від кордону з Руандою.

Всесвітня організація охорони здоров’я 17 липня оголосила глобальне попередження, до якого не так часто вдається. Це сталося тому, що з серпня минулого року від надзвичайно заразного вірусу померли майже 1700 людей, що є другим за масштабами спалахом захворювання в історії.

В ході численних перевірок вірус був виявлений переважно у двох провінціях на північному сході Конго.

У своєму звіті ВООЗ висловила стурбованість, що «через рік після спалаху з’являються тривожні ознаки можливого поширення епідемії».

Ця декларація є лише п’ятим оголошенням про надзвичайний стан із введення такого формулювання ВООЗ у 2005 році.

Вірус еболи може швидко поширюватися і смертельний в 90% випадків. Серед симптомів є лихоманка, блювота, діарея, біль у м’язах. Часто поширюється при тісному контакті з біологічними рідинами людей, у яких проявляються симптоми, а також через брудні предмети. Часто на ризик захворіти наражаються працівники медичних установ.