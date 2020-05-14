У ВООЗ закликали Європу готуватися до нової хвилі коронавірусу

Європі слід готуватися до нової хвилі епідемії коронавірусу. Про це в інтерв’ю британському виданню The Independent сказав директор Європейського бюро Всесітньої організації охорони здоров’я Ганс Клюге.

«Я дуже стурбований з приводу подвійної хвилі: восени у нас може бути друга хвиля захворювання на COVID-19 та ще одна – сезонного грипу та кору», – зазначив Клюге.

Він наголосив, що європейським країнам слід бути обережними під час скасування карантинних обмежень.

Експерт з надзвичайних ситуацій ВООЗ Майк Раян раніше заявив, що новий коронавірус, можливо, не вдасться повністю подолати, і наразі неможливо передбачити, як довго він буде циркулювати.

Станом на 14 травня в світі коронавірусом було інфіковано понад 4,4 мільйона людей. Від COVID-19 померли більш ніж 300 тисяч людей, одужали понад 1,5 мільйона.