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14 травня 2020, Київ 10:13
Новини | Коронавірус

Минулої доби через COVID-19 в Україні померли 17 людей – РНБО

Наразі в країні хворіють понад 12 тисяч людей

Кількість хворих на коронавірусну хворобу COVID-19 в Україні, за даними інтерактивної мапи РНБО, станом на 14 травня складає 16 847, з них 456 – летальний випадок, зокрема 17 людей померли за попередню добу. Водночас кількість нових хворих від учорашнього дня – 422.

За даними РНБО, 4143 людей на сьогодні одужали. Наразі хворіють понад 12 тисяч осіб.

За даними Університету Джонса Гопкінса, станом на 14 травня загальна кількість випадків захворювання на COVID-19 складає 4 348246, майже 300 тисяч людей померли, понад півтора мільйона – одужали.

Коротко про нове довкола COVID-19 у світі – відео
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Коротко про нове довкола COVID-19 у світі – відео

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