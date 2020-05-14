Минулої доби через COVID-19 в Україні померли 17 людей – РНБО

Кількість хворих на коронавірусну хворобу COVID-19 в Україні, за даними інтерактивної мапи РНБО, станом на 14 травня складає 16 847, з них 456 – летальний випадок, зокрема 17 людей померли за попередню добу. Водночас кількість нових хворих від учорашнього дня – 422.

За даними РНБО, 4143 людей на сьогодні одужали. Наразі хворіють понад 12 тисяч осіб.

За даними Університету Джонса Гопкінса, станом на 14 травня загальна кількість випадків захворювання на COVID-19 складає 4 348246, майже 300 тисяч людей померли, понад півтора мільйона – одужали.