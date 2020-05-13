Європа, «корона» і поступове пом’якшення карантинів

Європейські країни після тривалих карантинів, запроваджених через поширення коронавірусу, почали поступово повертатися до звичного життя. У багатьох країнах початок пом’якшення карантинних заходів датується 11 травня – початком цього тижня.

Велика Британія, яка за кількістю померлих через коронавірус є другою в світі після Сполучених Штатів (за даними Університету Джонса Гопкінса у США, кількість смертних випадків у Британії 13 травня перевищила 33 тисячі) знімає деякі карантинні обмеження.

Прем’єр-міністр Боріс Джонсон повідомив про такий намір у відеозверненні 10 травня. За словами Джонсона, люди, які не можуть працювати з дому, «мають отримувати активне заохочення для виходу на роботу» вже наступного тижня. Водночас їм варто уникати використання громадського транспорту і дотримуватися приписів щодо фізичної дистанції.

Очікується, що послаблення торкнуться лише однієї з частин Великої Британії – Англії: уряди Шотландії, Вельсу і Північної Ірландії продовжили карантин іще на три тижні. План подальших послаблень, за словами Джонсона, включає можливість повернення дітей до школи 1 червня.

Також Велика Британія озвучила плани про відновлення економіки:

Британський уряд розробив «дорожню карту» поступового зняття обмежень у країні. Влада Великої Британії закликає людей носити маски і повідомляє, що крамниці можуть відкритися у червні.

Італія довгий час була головним європейським осередком коронавірусної інфекції. З початку її розповсюдження в цій країні заразилися, станом на 13 травня – понад 221 тисяча осіб, а число померлих наближається до 31 тисячі (це третя позиція в світі після США і Великої Британії). У суворому карантині країна перебувала два місяці, перші часткові послаблення стартували на початку травня. Ресторани і кафе стали торгувати своєю продукцією на винос, але очікується, що вони повністю відкриються в червні, якщо число заражених коронавірусом знову не почне рости.

В Італії вже працює частина крамниць, відкрилися парки, з 18 травня до них приєднаються також музеї і велика частина підприємств роздрібної торгівлі. Школи, проте, залишаться закритими до кінця навчального року.

Із 4 травня повернулися на роботу більш ніж 4 з половиною мільйони італійців – це, щоправда, дуже небагато для 60-мільйонної країни, економіка якої цього року, за деякими прогнозами, скоротиться через пандемію на катастрофічні 13%. Ось який вигляд мали вулиці італійських міст минулого понеділка – першого дня після скасування суворого карантину:

Італійці отримали можливість їздити територією своєї країни (на відстань до 100 кілометрів від місця зареєстрованого проживання) і відвідувати близьких родичів і друзів.

Франція за кількістю померлих через коронавірус посідає четверте місце у світі – майже 27 тисяч.

Зусилля у боротьбі з коронавірусом у Франції централізовані. З 11 травня почалося пом’якшення карантину, але специфічним чином: уряд розділив країну на дві зони – «червону» (північні і північно-східні райони, включно зі столицею Парижем і околицями) і «зелену» (решта території Франції). В «червоних» департаментах заборон залишиться більше: далі будуть закритими середні школи, парки, не будуть скасовані деякі обмеження на поїздки. В «зелених» районах майже відпаде необхідність у перепустках, які французи в період карантину повинні були оформляти для того, щоб переміщатися поза домом. У школи повернуться близько 1 мільйона дітей і 130 тисяч вчителів.

Вихід цієї країни із 54-денного карантину був затьмарений чотириразовим збільшенням смертності до 263 у порівнянні з попередніми 24 годинами, а число нових інфікувань подвоїлося.

«Це ще не буде нормальне життя, а лише новий етап повернення до нього, – попередив співгромадян прем’єр-міністр Едуар Філіпп. – Від кожного француза буде вимагатися дисципліна і відповідальність».

У соціальних мережах, проте, лунає критика на адресу уряду, який не надав достатньо інформації французам завчасно, зокрема, щодо носіння масок:

В Іспанії, одній із найбільш постраждалих через коронавірус країн Європи, де станом на 13 квітня від хвороби за час пандемії померли майже 27 тисяч людей (лише на кілька десятків менше, ніж в Італії), епідемія, за офіційною думкою влади, пішла на спад.

В Іспанії пом’якшення режиму самоізоляції почалося тільки після того, як щоденне число жертв COVID-19 упало з 700–800 до менш ніж 200 і продовжувало знижуватися. Ще наприкінці квітня повернулися до роботи співробітники деяких торгових і будівельних компаній, із початку травня стали можливими прогулянки в парках і заняття спортом, потім відкрилася частина підприємств у сфері послуг, зокрема перукарні. Ресторани і кафе торгують на винос. Для любителів відпочинку біля моря головна радість – відкриття пляжів:

Але пляжі в районі Малаги і Гранади відкриються пізніше, ніж в інших прибережних областях, бо там складніша епідеміологічна обстановка.

Німеччина станом на 13 травня є восьмою найбільш ураженою коронавірусом державою світу. Там зареєстрували понад 173 тисячі підтверджених випадків зараження. Попри високу кількість інфікованих, коефіцієнт смертності порівняно з іншими державами залишається на досить низькому рівні – в цій країні зареєстрували 7 780 померлих від COVID-19.

6 травня канцлер Німеччини Анґела Меркель оголосила про нові заходи послаблення обмежень, запроваджених у зв’язку з коронавірусною епідемією. Вони погоджені з керівництвом федеральних земель Німеччини.

Уже дозволено зустрічатися людям, які не живуть під одним дахом. Також розширилася кількість відкритих крамниць. Залишається в силі вимога носити маски в громадському транспорті, а також дотримуватися «соціальної дистанції» у півтора метра.

Але вже через кілька днів, на тлі повернення країни до «нормального життя», у Німеччині протягом кількох діб фіксують збільшення швидкості, з якою заражена людина поширює вірус іншим особам.

У Чехії, як і багато де в Європі, частково послаблюють заходи ізоляції. Далі відкриваються крамниці, вже включно і з найбільшими супермаркетами, підприємства сфери послуг, відновлять роботу кінотеатри, хоч і з обмеженим числом глядачів і розсадженням через ряд у кінозалі. Відкриються музеї і картинні галереї, частина школярів повернеться на заняття. Щоправда, громадянам, як і раніше, настійно рекомендують дотримуватися дистанції в громадських місцях, а носіння захисних масок поза домом наразі залишається обов’язковим – у цьому Чехія, в якій станом на 13 квітня зафіксовано 284 смерті через коронавірус, із самого початку пішла далі, ніж інші європейські країни, де маски обов’язкові здебільшого в крамницях, громадському транспорті та інших місцях скупчення людей. Із 25 травня обов’язок мати на собі маску в Чехії лишиться тільки в таких місцях, на кшталт закритих приміщень і транспорту, на вулиці ж можна буде ходити й без маски, тримаючи двометровий відступ від інших людей.

Не менш довгоочікуваним кроком для цієї країни стане відновлення міжнародних залізничних і автобусних сполучень. Ба більше, через нестачу працівників і початок сезонних робіт у Чехії знову зможуть працювати іноземці з країн, які не входять до складу ЄС.

«Громадяни третіх країн зможуть в’їжджати в Чехію з 11 травня, якщо нададуть негативний результат тесту на коронавірус. Йдеться, наприклад, про сезонних працівників у галузі землеробства, соціальних служб та охорони здоров’я», – мовиться у заяві Міністерства внутрішніх справ Чехії.

Два тижні тому уряд цієї країни дозволив мешканцям виїжджати за межі Чехії, але проблема поки що полягає в тому, що більшість сусідніх держав досі не відкрила свої кордони для іноземців.

Після тривалої перерви празький аеропорт імені Вацлава Гавела відновив сполучення лише у двох напрямках – Дюссельдорф та Амстердам. Хоча днями очікується поновлення ще кількох рейсів.

А от відкриття внутрішньоєвропейських кордонів, закритих уже майже два місяці, країнам ЄС доводиться координувати між собою. Поки навіть у тих випадках, коли формальне рішення про відкриття кордонів на виїзд із країни ухвалено (як, наприклад, у Чехії), це мало що означає, бо в сусідніх країнах, як і раніше, діють обмеження на в’їзд.

Греція і Хорватія оголосили, що готові вже з липня знову приймати туристів, але поки зовсім не ясно, чи зможе хтось приїхати. Найімовірніше, Шенгенська зона з відсутністю контролю на внутрішніх кордонах почне відновлюватися не раніше ніж наприкінці літа – на початку осені, якщо не прийде нова хвиля пандемії.

Попередні переговори про можливе відкриття кордонів улітку веде між собою група країн Центральної Європи – Австрія, Угорщина, Німеччина, Польща, Словаччина і Чехія, – де епідеміологічна ситуація відносно непогана. Але про якісь конкретні результати цих консультацій говорити поки рано.

Із низки європейських країн останнім часом лунають заяви і про те, що вони вкрай потребують іноземних працівників із таких країн, як Україна, які через пандемію приїхали додому, – щоб ті знову повернулися до своєї роботи в цих країнах, у першу чергу на збиранні врожаїв у сільському господарстві, але й на інші роботи.

Всесвітня організація охорони здоров’я застерегла деякі країни від того, що вони знімають обмежувальні заходи, пов’язані з коронавірусом, не підготувавшись при цьому до запобігання можливим новим спалахам.