Занадто рано чи занадто повільно? Країни пробують різні стратегії виходу з карантину

Десятки країн по всьому світу починають виходити з довготривалих карантинів, спричинених коронавірусом, тож уряди стикаються з важким вибором між боротьбою з пандемією та тим, коли ж варто дозволити людям повертатися до нормального життя.

Якщо обмеження й надалі будуть змушувати людей залишатися вдома, а підприємства залишатися зачиненими, економіки по всьому світу продовжуватимуть потерпати. Це призводитиме до нагальних соціальних потреб, оскільки коли компанії припиняють свою діяльність, зростає рівень безробіття та бідність.



Але повернути людей до роботи занадто рано – означає, що ще більше людей можуть захворіти і померти.

Медичні експерти попереджають, що занадто швидке зняття обмежень може призвести до другої хвилі смертельної інфекції та звести нанівець увесь прогрес, досягнутий саме завдяки введенню карантинів у всьому світі.

У довгостроковій перспрективі це може призвести до ще більшого економічного хаосу, якщо чиновники, які поспішають скасувати обмеження, виявлять, що вони повинні в майбутньому повторно ввести карантин.

Відповідальний вихід із карантину

У середині квітня група видатних медичних експертів Бельгії опублікувала в журналі Nature Medicine рекомендації щодо того, що вони назвали «найскладнішим викликом для здоров'я, з яким зітштовхнулися уряди з початку цього століття: відповідальною стратегією виходу з карантинів».

Він має складатися з «трьох взаємодоповнюючих та безперервних кроків».

Експерти сказали, що їхня стратегія щодо скасування карантинних обмежень звертає увагу на «низку викликів, з якими буде важче впоратися у країнах із низьким і середнім рівнем доходу, ніж у країнах із високим рівнем доходу».

« По-перше , заходи соціального дистанціювання мають зберігатися до тих пір, поки поширення вірусу не знизиться до рівня, коли лікарні зможуть впоратися із значно меншою кількістю пацієнтів», – підсумували медичні експерти.

, заходи соціального дистанціювання мають зберігатися до тих пір, поки поширення вірусу не знизиться до рівня, коли лікарні зможуть впоратися із значно меншою кількістю пацієнтів», – підсумували медичні експерти. По-друге , експерти зауважили, що системам охорони здоров’я необхідно «масово підвищити рівень» своїх можливостей щодо виявлення вірусу та виявлення тих, у кого вже є імунітет.

, експерти зауважили, що системам охорони здоров’я необхідно «масово підвищити рівень» своїх можливостей щодо виявлення вірусу та виявлення тих, у кого вже є імунітет. І по-третє, органи влади повинні запровадити «робочу силу та процедури, необхідні для впровадження систематичних тестувань та пошуку контактів» із зараженими у великих масштабах.

Шлях уперед



Елізабетта Ґроппеллі, італійська вірусологиня та викладачка з питань глобального здоров’я у Лондонському університеті Сент-Джорджа, каже, що вона не здивована тим, що країни намагаються покласти край карантинові ще до того, як винайшли вакцину проти коронавірусу.

В інтерв'ю Радіо Свобода 4 травня вона сказала, що карантини «не є довгостроковим рішенням».



Ґроппеллі зазначає, що кількість людей, які потрапляють до лікарень та відділень інтенсивної терапії «масово зменшується» у найбільш постраждалих країнах Європи. Це – наслідок обмежень, які тривали протягом багатьох тижнів.



«Це те, що важливо, коли йдеться про скасування карантину», – говорить Ґроппеллі.



«Оскільки обидва ці показники знижуються у таких країнах, як Італія, Німеччина та Іспанія, правильно починати розмірковувати над поступовим скасуванням карантинів», – каже вона.



Італія



Італія була першою європейською державою, яку сколихнула криза коронавірусу. Вона й дотепер залишається однією з найбільш постраждалих країн світу за рівнями зараження та смерті.



4 травня Італія почала обережне відновлення своєї економіки після восьми тижнів жорсткого карантину.

За тривалістю карантин Італії перевищив лише 59-денний «локдаун» у китайському місті Ухань, звідки почався світовий спалах невідомого раніше коронавірусу.

Мільйонам італійців дозволяють повернутися на роботу цього тижня, і люди, які не покидали своїх домівок під час карантину, вперше з 11 березня вийдуть на вулицю.

Вихід Італії з карантину відбуватиметься поступово протягом принаймні декількох тижнів. А поки що школи залишаються закритими, як і музеї та послуги всередині ресторанів.



Для італійців діють суворі правила щодо соціальної дистанції, навіть коли вони вишикуються у чергу поза межами ресторанів для того, щоб забрати з собою їжу додому. Робітники також повертаються на будівельні майданчики та фабрики, а продавці квітів повертаються на громадські ринки.



Парки та кладовища також тепер можна відвідувати. Ба більше, дозволили проведення похоронів, якщо їх відвідує невелика кількість людей.

Іспанія: стратегія з чотирьох кроків



Іспанія – ще одна європейська країна, яка сильно постраждала від наслідків коронавірусу. Вона оприлюднила чотириступеневий план зняття обмежень після кількох тижнів суворого карантину.



Перший етап, відомий як «нульова фаза», розпочався 4 травня і має тривати один тиждень. Люди у спеціально встановлений час зможуть покидати свої домівки у громадах, де живуть понад 5000 осіб.

Ресторанам в Іспанії дозволили відкритися на першому етапі послаблення карантину, але вони можуть виконувати лише замовлення на винос.

У кожному автомобілі може перебувати одна людина – водій, якому дозволено виїжджати виключно для того, щоб придбати такі необхідні товари, як їжа, ліки або бензин.

У громадському транспорті діє вимога носити маски, і пасажири повинні дотримуватися суворих правил соціальної дистанції, як і в деяких підприємствах роздрібної торгівлі, яким також дозволять відновити свою роботу.



Другий етап послаблення карантину в Іспанії відбудеться 10 травня, коли закінчиться урядовий надзвичайний стан. Потім кожні два тижні додаватимуть додаткові фази повторного відкриття різних типів закладів, в залежності від прогресу у кожному окремому регіоні.

Іспанські чиновники заявляють, що це дозволить розпочати «нове нормальне» життя близько 25 червня, але школи відкриються не раніше ніж у вересні.

Але парламент планує 6 травня обговорити питання про те, чи варто офіційно продовжувати поточний «стан тривоги» в Іспанії до 25 травня. Тож у розкладі зняття обмежень можуть відбутися зміни.

Зрештою, кожен регіон Іспанії повинен отримати схвалення від центрального уряду у Мадриді, перш ніж перейти до наступного етапу послаблення карантину.​



Німеччина хоче прискорити процес

У Німеччині федеральний розподіл повноважень означає, що карантинні обмеження відрізняються у всіх 16 федеральних землях країни.



Тим не менш, Німеччина гідно впоралася зі стримуванням поширення хвороби, особливо у порівнянні з такими країнами, як Італія, Іспанія, Франція, Велика Британія та США.



Однак останнього тижня квітня канцлерка Німеччини Анґела Меркель розкритикувала лідерів країни за те, що вони занадто швидко рухаються в бік відновлення економіки.

Крамницям розміром менше за 880 квадратних метрів, які раніше не вважалися крамницями першої необхідності, дозволили знову відкритись 20 квітня, щоправда, з обмеженою кількістю клієнтів.



Меркель погодилася з регіональною владою щодо програми поступового зняття обмежень. Але вона попередила, що країна лише «на початку» пандемії, а не на завершальній її фазі.



«Давайте не будемо азартно гратися з тим, чого ми досягли, і ризикувати невдачею», – попередила Меркель.

Ігрові майданчики, музеї та церкви змогли відкритися 4 травня разом із перукарнями, які дотримуються суворих гігієнічних правил.

Багатьом учням початкових та середніх шкіл також дозволили повернутися до своїх занять із 4 травня. Інші школи знову відкриються 11 травня із суворими заходами соціального дистанціювання та скороченим графіком роботи.



Дитячі садки залишаються закритими разом із барами, ресторанами, нічними клубами та кінотеатрами.

Лише двом людям або більшим групам з одного домогосподарства можна збиратися на відкритому повітрі по всій території країни. Люди повинні зберігати дистанцію в 1,5 метра один від одного.



Німецькі федеральні землі, які мають лише кілька зареєстрованих випадків коронавірусу, дозволяють людям зустрічатися групами до п'яти осіб.

Міністр спорту Німеччини підтримує заклики до відновлення футбольного сезону у травні, якщо команди дотримуватимуться правил безпеки та проводитимуть матчі на порожніх стадіонах.



У Німеччині понад 80 мільйонів людей. Станом на 5 травня у цій країні було зареєстровано понад 166 000 інфікованих – що ставить Німеччину на четверте місце за кількістю випадків в ЄС.

Але їй вдалося зберегти кількість загиблих на рівні близько 7000 осіб, це приблизно чверть від кількості загиблих у таких країнах, як Іспанія, Італія, Франція та Британія.



Світові експерти в галузі охорони здоров'я уважно стежать за підходом Німеччини до послаблення карантину, який може слугувати прикладом для решти держав, які мають на меті зробити те ж саме.

Нова Зеландія



Похвалитися швидкою реакцією на стримування коронавірусу може Нова Зеландія, яка почала скасовувати суворі заходи карантину 28 квітня. Тоді чиновники охорони здоров'я визначили, що передача вірусу у громадах припинилася, і уряд заявив, що може впоратися з поодинокими випадками поки не винайдуть вакцину.

Через шість днів, 4 травня, щоденна кількість нових інфекцій, зареєстрованих у Новій Зеландії, впала до нуля.

Тим часом, політика Нової Зеландії щодо соціального дистанціювання триває: торгівельні центри, паби, перукарні та інші торгові площі все ще закриті.



Уряд 11 травня повинен ухвалити рішення про те, чи варто додатково послаблювати обмеження.

Ситуація в США

На відміну від Нової Зеландії, в американському штаті Джорджія спостерігається різке зростання нових випадків захворювання після того, як штат послабив карантинні обмеження наприкінці квітня.



Діючи за керівними вказівками Вашингтона, уряди штатів США рухалися з різною швидкістю на шляху до відновлення економіки.

Джорджія був першим штатом, який почав скасовувати свої обмеження. 24 квітня там дозволили відкритися деяким закладам, які не є закладами першої необхідності – включаючи спортзали, фітнес-центри, перукарні та кінотеатри.



Тепер у штаті кількість нових захворювань перевищує 1000 осіб на день. 5 травня там було виявлено близько 30 000 інфікованих, 1246 – загиблих.​



Уроки з Південної Кореї

Південна Корея – місце першої великої хвилі спалаху коронавірусу за межами Китаю – вирішила почати обережно послаблювати свої обмеження, починаючи з 20 квітня.



Але Південна Корея ніколи не нав'язувала таких жорстких обмежень, як інші держави, щоб зупинити вірус.



На відміну від Італії та Іспанії, Південна Корея не вводила комендантських годин і не забороняла людям виходити на роботу. Це завоювало країні похвалу у якості прикладу того, як контролювати захворювання, не «вимикаючи» при цьому економіку.

20 січня, всього через тиждень після першого повідомлення про випадок коронавірусу, уряд розпорядився про масове виробництво наборів для тестування. На початку лютого, за кілька тижнів до того, як Італія ввела загальнодержавний карантин, Південна Корея вже виробляла понад 100 000 наборів тестів на день, і відкрила понад 600 центрів тестування.

Тоді влада могла відстежувати поширення вірусу та лікувати заражених до того, як спалах досяг кризового рівня, як це зрештою сталося у Європі та США.



Тим не менш, у Південній Кореї були встановлені суворі правила соціальної дистанції та інші обмеження з метою уповільнення поширення захворювання. Рішення почати послаблення цих обмежень ухвалили після того, як кілька днів поспіль кількість нових інфекцій в країні не перевищувала 20.

Парки та майданчики для гольфу відкрилися першими, але торговельні центри та ресторани також повільно повертаються до життя.

Багато південнокорейців продовжують носити маски та дотримуються правил соціальної дистанції.

4 травня спалах вірусу знизився до лише восьми нових випадків на добу, тож Південна Корея виглядає готовою до виходу з багатомісячної загальнонаціональної кампанії щодо стримування поширення вірусу.

Чиновники сфери охорони здоров’я попереджають, що новий спалах може відбутися у будь-який час, особливо після того, як у цій країні відбулися національні вибори у квітні попри пандемію.

«На всіх [рівнях суспільства] нам потрібно ... знайти спосіб як безпечно жити й працювати. І знову ж таки, мова не про те, щоб змусити вірус зникнути. А про те, щоб жити з ним. Про те, щоб знайти компроміс, який поважатиме нас як індивідів, поважатиме наше суспільство та братиме до уваги цей бридкий патоген», – каже Ґроппеллі.