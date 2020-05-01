В уряді пообіцяли дозволити випускати заробітчан за кордон

В уряді України пообіцяли дозволити випускати українських громадян для працевлаштування за кордон після низки скандалів, коли охочим виїхати на заробітки чинилися перешкоди.

Як заявив віцепрем’єр-міністр із європейської і євроатлантичної інтеграції Вадим Пристайко, уряд не буде чинити перепон для виїзду, хоча хотів би, щоб ці люди працювали в Україні, хоч і не змогли б отримувати платню європейського рівня, але висуває цілу низку вимог для того, щоб такий виїзд дозволити.

«Уряд, звісно, розраховує на тих українців, які останнім часом працювали за кордоном, на їхню допомогу в розбудові країни. Ми свідомі того, що запропонувати найбільш активній частині цієї робочої сили європейський рівень зарплат ми наразі не можемо, але і штучні перепони не будемо створювати. Наше завдання – надати цьому процесові максимальну організованість», – наводить слова Пристайка його пресова служба.

За його словами, буде дозволено виїжджати на заробітки за кордон українцям, щодо яких буде виконана ціла низка вимог.

«Ми бачимо це таким чином: за можливості, централізоване звернення урядів тих країн, які зацікавлені в праці наших громадян. Ми очікуємо також гарантованого офіційного працевлаштування не менше від трьох місяців, що приїзд і від'їзд цих груп буде максимально скоординований і організований, можливо, чартерними рейсами. Обсервація та інші необхідні заходи медичної безпеки будуть забезпечені як в країні, куди приїжджають наші робітники, так і при поверненні їх в Україну. Також ми очікуємо належний рівень соціального страхування, в першу чергу медичного, та гідний рівень утримання і заробітної плати. Ми розраховуємо, що цей процес буде максимально прозорим, спокійним, без зайвих бюрократичних перепон», – сказав посадовець.

Попередніми днями низка інших чільних українських посадовців заявляла, що уряд не бачить необхідності для українських громадян виїжджати на заробітки за кордон, твердячи, що це, мовляв, наражає їх на небезпеку заразитися новим коронавірусом.

Зокрема, заступник голови офісу президента Кирило Тимошенко заявляв в інтерв’ю виданню «Ліга.нет» 30 квітня, що, мовляв, не йдеться про заборону виїзду для заробітчан – «просто зараз, за версією влади, краще для українців бути тут (в Україні – ред.) незалежно від того, заробітчани вони чи ні». «Ми не можемо заборонити людям вилітати. Але можемо обмежити», – заявив він.

А міністр закордонних справ Дмитро Кулеба 28 квітня заявляв, що, на думку уряду, «нелогічним є… організовувати масові чартери на вивезення українців до країн, де триває пандемія з тією чи іншою мірою інтенсивності», паралельно з зусиллями, що спрямовані на повернення до України тих українців, хто через карантинні обмеження застряг за кордоном і прагнув би повернутися.

В уряді вже не раз заявляли, що хотіли б залишити в Україні її громадян, які через коронавірус нині повернулися з заробітків за кордоном додому, щоб вони надалі працювали в Україні за українські зарплати.

Останнім часом у низці європейських країн заявляють, що вкрай потребують іноземних працівників із таких країн, як Україна, які через пандемію приїхали додому, щоб ті знову повернулися до своєї роботи в цих країнах, у першу чергу на збиранні врожаїв у сільському господарстві, але й на інші роботи.

Тим часом в Україні повідомляли вже про кілька випадків, коли влада не дозволяла вильоти чартерних авіарейсів із такими робітниками за кордон.