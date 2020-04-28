МЗС: організовувати чартери для виїзду українців на роботу за кордон зараз нелогічно

Виїзд або вивезення українців за кордон на роботу дозволять після поліпшення ситуації з пандемією коронавірусного захворювання COVID-19, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

За його словами, Україна отримує звернення від інших країн про те, що вони потребують українських працівників, але уряд керується міркуваннями безпеки своїх громадян, і зараз всі зусилля уряду спрямовані на повернення українців з-за кордону.

«В умовах поширення пандемії будь-яка подорож – це наражання на небезпеку захворювання, особливо коли ця подорож здійснюється літаком… Зараз, відверто скажемо, нелогічним є паралельно організовувати масові чартери на вивезення українців до країн, де триває пандемія з тією чи іншою мірою інтенсивності», – сказав Кулеба.

Міністр додав, що влада України буде готова переглянути цю позицію «в контексті зміни ситуації з пандемією коронавірусу».

Таким чином Кулеба прокоментував слова посла Естонії в Україні Каїмо Кууска про те, що після дозволу на виїзд 200 українців на сезонні роботи до Фінляндії український уряд призупинив подальші чартери.

Як прогнозує Світовий банк, українські заробітчани не зможуть підтримувати своїх родичів удома на тому самому рівні, що перед коронавірусною кризою. За його розрахунками, надходження з-за кордону, що складали в минулому році 16 мільярдів доларів, цього року скоротяться на понад чверть (27,5%) через протиепідемічні заходи та економічне сповільнення у країнах, де працювали українці та інші робітники з країн Східної Європи.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль в інтерв’ю РБК-Україна заявив, що в Україну під час карантину повернулися близько двох мільйонів заробітчан, і їх хочуть залишити в Україні, створивши нові робочі місця і доступне кредитування бізнесу.