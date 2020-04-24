На українські робочі руки чекають у країнах Європи

Українські заробітчани не зможуть підтримувати своїх родичів удома на тому самому рівні, що перед коронавірусною кризою, прогнозує Світовий банк. За його розрахунками, надходження з-за кордону, що складали в минулому році 16 мільярдів доларів, цього року скоротяться на понад чверть (27,5%) через протиепідемічні заходи та економічне сповільнення у країнах, де працювали українці та інші робітники з країн Східної Європи. Багато хто з них втратив роботу і більше не може надсилати гроші до родини. У Світовому банку вважають, що грошові міжнародні перекази є важливим фактором зменшення бідності в країнах походження мігрантів. Одночасно, нинішня криза з коронавірусом показала, наскільки залежні західні ринки праці від робочих рук зі сходу.

«Українці виїхали, невідомо, коли повернуться, і чи приїдуть нові, – скаржиться у розмові з Радіо Свобода власник невеликої будівельної фірми у Празі. – Замовлень, щоправда, також стало трохи менше, то поки самі справляємося, а як буде далі – не знаю».

Ситуація схожа і в чеських клінінгових компаніях, готелях чи ресторанах. Коли вони відкриються, вони бояться, що буде дефіцит персоналу.

Оператор двох ресторанів у Празі поскаржився чеським журналістам, що з дня на день втратив дві зміни шеф-кухарів та обслуговуючого персоналу, загалом 14 людей. Усі вони мали українські паспорти і повернулися додому. Без них буде важко забезпечити роботу, коли уряд дозволить відкрити бізнес, ймовірно, після 8 червня.

У ще складнішій ситуації опинилися компанії сільськогосподарської галузі. В інтерв’ю чеському виданню Forbes Їржі Шафарж, фермер із колишнього колгоспу в Гостіні, що в центральній Чехії за 150 кілометрів на північ від Праги. Він каже, що його рекордний врожай спаржи нема кому збирати.

«Як і інші фермери, ми залежні від сезонних працівників з України, Болгарії, Румунії та інших країн. 12 березня до нас зателефонували з агентства зайнятості, сказали, що закрили кордон, що означало мінус 80 осіб. А потім був телефонний дзвінок із Болгарії, звідки автобус із працівниками вже виїхав, але через закриття кордону він залишився у Словаччині. Тож ми позбулися ще понад 100 людей. А на сезон нам потрібно 180-200», – описує складну ситуацію фермер.

Брак робочих рук з-за кордону довелося покрити місцевими – людьми, які залишилися без роботи, робітниками сусіднього заводу Škodа Auto, студентами, тими, хто хотів мати додаткову копійчину в скрутний час, навіть акторами, що хотіли допомогти в акції «Чеські руки».

«Чеське поле, чеська спаржа, чеські руки. Ми завжди про це мріяли», – каже з посмішкою Шафарж і додає, що його виробництво – як збір ягід, все вручну. Працювали в полі по 20 годин. «Вперше в історії у нас буде 100 відсотків чехів, які збирають зелену спаржу», – каже він.

«Корови самі себе не видоять, і шпинат сам себе не збере», – передає скарги інших своїх членів голова Аграрного союзу Чехії Мартін Піха. Ще місяць тому на пресконференції він заявив, що сільське господарство країни вирішує проблему з приїздом українських робітників, і закликав уряд зробити все можливе для того, щоб українці, які отримали робочу візу, могли потрапити до Чехії. За даними чеських аграріїв, у сільському господарстві країни бракує 200 тисяч людей.

«Ми вже ведемо переговори з міністерством щодо забезпечення спеціального повітряного сполучення з Україною. Але тільки ті люди, які вже мають дозвіл на роботу, зможуть приїхати. А це є проблемою, оскільки наше посольство в Україні зараз не працює», – скаржиться Мартін Піха.

До закінчення надзвичайного стану – його продовжили до кінця квітня – в посольстві Чехії в Україні припинили приймати заяви на робочі візи і робота по вже прийнятих заявах зупинена до закінчення надзвичайного стану, так само як і видача віз. Навіть тим, хто встиг отримати робочу візу, уряд не рекомендує приїжджати до Чехії, бо не може гарантувати безперешкодного перетину кордону.

За офіційними даними, у Чехії станом на кінець 2019 року проживало 151 960 громадян України. Більшість із них залишилася, але за різними оцінками, від 10 до 20 тисяч були змушені повернутися додому – платити за проживання та харчування, не маючи роботи, було занадто дорого, знайти з дня на день нову роботу також вдалося небагатьом, а когось додому змусили повернутися родинні обставини.

Українських робочих рук потребують і в інших країнах

В інших країнах Європи фермери також не можуть обійтися без робочих рук з-за кордону. Так, фермери з Британії, Німеччини, Канади наймають чартерні рейси, щоб завезти сезонних робітників. Європейські чартерні посередники повідомляють, що сотні людей вже прибули з Румунії до Британії для збору врожаю. Близько 2000 людей перелетіло 13 чартерними рейсами до Німеччини ще на початку пандемії коронавірусу. А загалом Німеччина дозволила в такий спосіб привезти до країни 80 тисяч сезонних працівників у квітні та червні.

Стільки ж робочих рук для порятунку свого врожаю спаржі та суниць потребують і в Британії. Але там, попри те, що дозволили звільненим робітникам підробляти в полі без втрати допомоги з безробіття, не сподіваються, що обійдуться власними силами.

«Виробники, які покладаються на сезонних робітників для вирощування, збирання та упаковки наших свіжих фруктів, овочів та квітів, надзвичайно стурбовані впливом обмежень через епідемію коронавірусу на їхню здатність набрати цю критичну робочу силу в цьому сезоні», – говорить в інтерв’ю телеканалу CNN голова Британської аграрної спілки Том Бредшоу.

Румунські та болгарські селяни – на вагу золота, однак їх ще якось можна привезти. А для українських сільськогосподарських робітників дістатися до Британії – проблема. І не тому, що їм чинить перешкоду британська бюрократія, яку недобрим словом згадують українські туристи, експерти та різні люди інтелектуальної праці, а тому, що селян за море не відпускає українська влада – вона закрила кордони країни на карантин. Із 7 квітня державний кордон України можна перетнути тільки автомобільним транспортом і тільки через 19 кордонів пропуску.

Британці вже починають планувати осінній збір врожаю, тож можливо, саме до Британії потече новий потічок українських заробітчан після відкриття кордонів. Ще до коронавірусу Лондон обдумував схему запрошення українських сезонних робітників, щоб замінити ними тих, що приїжджали з країн ЄС. Адже 98% фруктів у Британії збирається руками іноземців.

Місцеві газети писали про те, що провідні аграрні компанії, що організовують сезонне працевлаштування на фермах Великої Британії, вже розпочали активну роботу зі своїм Міністерством внутрішніх справ, щоб отримати 20 тисяч робочих віз для українців. Вони навіть готові заплатити за візи – робоча віза в Британію коштує 225 фунтів на місяць, та організують чартерні рейси з України. Також планується, що українці за цією схемою працевлаштування будуть мати можливість отримувати британську мінімальну пенсію.

Англійці планують і на випадок, якщо не всі карантинні обмеження ще будуть скасовані – задля дотримання фізичної дистанції між працівниками з України планується селити людей у спеціальних гуртожитках, возити на роботу та не дозволяти подорожі поза місцем роботи і проживання. Їх навіть планується розселити окремо групами, на випадок, коли одна група захворіє, щоб інша могла залишатися працездатною. Також планується мати місце для самоізоляції у випадку підозри на хворобу. Очікується, що як тільки закінчиться активна фаза коронавірусної кризи, ця схема запрацює.