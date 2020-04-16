Прага-Чоп: українці в Чехії боролися за безкоштовний квиток до України

Прага – Попри перекриті кордони ЄС українці продовжують масово повертатися додому. Зокрема з Чехії до України вже більше 2 тижнів курсує автобус, який майже щодня доправляє людей з Праги до Чопу. Сьогодні ж зі столиці Чехії відправився перший безкоштовний автобус для тих, хто не в змозі заплатити за звичайний рейс. Частково оплатила поїздку одна з чеських компаній, яка займається оформленням робочих віз для українців у Чехії. Підтрималf таку ініціативу і компанія перевізник. Місця у перший безкоштовний автобус розігрувались онлайн напередодні. За словами організаторів у лотереї взяли участь кількасот українців. Тих, хто виграв безкоштовний квиток автобус довезе до кордону Угорщини та України. Далі люди муситимуть пішки перетнути кордон.

Перед відправленням у пасажирів не міряли температуру і не перевіряли стан здоров’я, такий контроль проводитимуть на кордонах Австрії та Угорщини. Там, власне, і працює нині гуманітарний коридор, який в умовах перекритих кордонів, дозволяє українцям повертатися. За словами представника транспортної компанії «Regabus», яка надала автобус для безкоштовного перевезення українських громадян, Євгена Реги, за два тижні їхні автобуси переправили близько двох тисяч осіб.

Із неприбуткових організацій звернулися до нас із ідеєю відправити цілий автобус наших громадян безкоштовно до українського кордону



«Ми працюємо в нормальному режимі на звичайних лініях – сполученнях між Чехією та Україною, де проїжджаємо транзитом Польщу або Словаччину. Хлопці із неприбуткових організацій звернулися до нас із ідеєю відправити цілий автобус наших громадян безкоштовно до українського кордону. Нам ця ідея сподобалася, і ми вирішили її підтримати. Тож поки немає якихось змін – ми продовжимо їздити, якщо це буде можливо», – сказав Євген Рега.

З української сторони вже організовані автобуси закарпатської обладміністрації, а також прикордонної служби України, які перевозитимуть людей на українську територію.

Далі вже кожен має дістатися додому самостійно. Причини чому повертаються до України у всіх різні. Однак на запитання чи будуть вони проходити двотижневу самоізоляцію після повернення – думки у більшості сходяться.

«Самоізолюватися просто необхідно. По-перше ти цим бережеш своїх близьких, людей у країні. Це правильне рішення, я вважаю. Тому я точно залишуся на самоізоляції, тим більш мені будинок дозволяє, та і робота у дворі є. Буду собі працювати на свіжому повітрі, оздоровлюватися. І дай Боже здоров’я країні нашій, і нашим людям», – поділився думками Олег Наумов з Краматорська, який приїхав до Праги відпочити у гості до своїх друзів. А потім потрапив під карантин і не зміг виїхати через відсутність коштів.

«Береженого Бог береже. Я вважаю що кожен мав би до цього ставитися так само. Хоч я і вважаю, що повністю здорова, але ж ми можемо бути переносниками, а я не хочу привезти якусь заразу своїм рідним. Тому краще поживу два тижні окремо», – погодилася Мар’яна Семулевська із Закарпаття, з міста Воловець.

Вона як і багато інших у цьому автобусі змушена повернутися через відсутність роботи у Чехії.

Я дуже щаслива що вдалося виграти безкоштовний квиток

«Тут немає взагалі роботи зараз. Немає відповідно за що жити. А якщо є якісь підробітки, то це тільки щоб за квартиру заплатити та купити їжу. Більше ні на що не вистачає. Тому вирішила їхати додому. Хоч грошей навіть на квиток не вистачало. Я дуже щаслива що вдалося виграти безкоштовний квиток», – додала вона.

За словами організатора безкоштовної поїзди Ярослава Чепи із громадської організації «Іноземець – не є рабом», бажаючих поїхати до України набагато більше ніж опинилося у списку. Це пов’язано не стільки з Великоднем, скільки із економічною ситуацією у Чехії через коронавірус.

Ми не могли людям оплатити цю дорогу, оскільки ми не є прибутковою організацією, але ми знайшли потрібних людей

«Люди зверталися, питали як їм потрапити додому в цей важкий час, коли немає роботи, і немає грошей. Звичайний квиток коштує дві тисячі чеських крон (приблизно стільки ж у гривнях) – багато хто собі зараз цього просто не може дозволити. Таких тут багато, цілі сім’ї. Ми не могли людям оплатити цю дорогу, оскільки ми не є прибутковою організацією, але ми знайшли потрібних людей – і домовилися, що відвеземо безкоштовно 49 наших громадян до України», – зазначив Ярослав Чепа, що зі своєю командою допомагає матеріально людям які залишилися у Чехії на період пандемії.

Чи зможуть організатори влаштувати ще один такий рейс поки невідомо, але запевняють – кожного, хто залишився і не зміг виїхати – вони нагодують та нададуть дах над головою.

«Ми робимо те що можемо із тим що маємо. Зараз у нас є близько 80 людей, які нам пишуть. Більшість із цих людей нам пише анонімно. Вони не хочуть, щоб їхні рідні в Україні знали, що вони у такому становищі, і те, що вони зіткнулися із такою неприємною ситуацією. Переважно це люди із фінансовими проблемами, мами-одиначки. Але всі дуже вдячні за будь яку допомогу, навіть якщо ми привозимо просто хліб», – додав він.

Про існування такої проблеми у Чехії Давіду Єнцену із фірми «112ua» повідомили саме його друзі українці.

Товариство «112ua» займається допомогою українцям, що живуть і працюють у Чехії. За словами Давіда Єнцена підготовка безкоштовного рейсу тривала приблизно 2 тижні.

«Нашою метою є допомогти людям у цій складній ситуації пов’язаній із коронавірусом дістатися додому. Під впливом цієї проблеми робочі місця в Чехії зараз опинилися під загрозою в глобальному сенсі. Але тільки час покаже, наскільки наша допомога, і допомога загалом, вплине на наше майбутнє та в цілому на ситуацію», – поділився із журналістами Радіо Свобода Давід Єнцен.

У Чехії вже другий тиждень послаблюють карантинні заходи. Зокрема від 14 квітня чехам та тим, хто має дозвіл на тривале проживання дозволили виїжджати з країни та повертатися назад. Причина має бути поважна та задокументована. Після повернення до Чехії усі мають пройти обов’язковий двотижневий карантин.

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