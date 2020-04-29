Франція одягає маски: уряд представив план виходу з карантину

Париж – Із 11 травня Франція одягає маски і виходить на роботу – почнуть працювати усі магазини, невеликі музеї і бібліотеки. Дітей чекатимуть у яслах, дитячих садках і у початковій школі.

«Нам доведеться жити з вірусом», – заявив прем’єр-міністр Франції Едуард Філіпп перед парламентарями, тому з карантину виходити треба, але поступово.

Маска стане обов'язковим атрибутом у громадському транспорті, у продавців магазинів, працівників бібліотек і вчителів у школах.

Наступний етап через тиждень – 18 травня. Цього дня підуть до школи учні перших двох класів французьких коледжів, в українських реаліях це перші класи середньої школи.

Організацією навчання займатимуться самі школи, встановлюючи свої правила дотримання дистанції між учнями у класах та у їдальні, але у будь-якому разі у класі не може перебувати більше ніж 15 учнів.

І третій етап виходу з карантину буде на початку червня – до шкіл мають повернутися вже і учні старших класів.

Весь цей час кінотеатри, ресторани, концертні зали будуть зачинені і не можна збиратися більш ніж 10 особам в одному місці.

Кінцеве рішення щодо відкриття школи і режиму, в якому вона працюватиме, ухвалюватиме місцева влада. І вже не всі задоволені новим планом уряду. «Чи є сенс ризикувати здоров'ям заради кількох тижнів навчання перед літніми канікулами?» – заявляє Давід Рашлін, мер середземноморського містечка Фрежюс.

Вже мери кількох містечок заявили, що не відкриватимуть школи 11 травня, бо приміщення шкіл часто невеликі та з вузькими коридорами, де просто неможливо дотримуватися необхідної дистанції.

«Захищати. Тестувати. Ізолювати»

Нова урядова стратегія боротьби з коронавірусом включає три елементи: «Захищати. Тестувати. Ізолювати».

Для захисту уряд обіцяє, що маски нарешті з'являться у вільному продажі найближчими днями так само, як і антибактеріальний гель, що став одним із найдефіцитніших продуктів у країні з початку карантину.

Із 11 травня у Франції будуть проводити 700 тисяч тестів на тиждень. Таким чином влада планує виявляти хворих і ізолювати їх.

За словами прем'єра Едуарда Філіппа, цей план стане дійсністю за умови, що до 11 травня у Франції буде не більше від 3 тисяч нових випадків коронавірусу щодня. Якщо ж цієї цифри досягти не вдасться – вихід з карантину перенесуть на іншу дату.

«Найближчим часом не буде доступної вакцини проти вірусу, зараз немає жодних ліків, які на сьогодні б показали свою ефективність. І ми далекі від колективного імунітету, тож вірус лишатиметься серед нас. Це невесело, але це факт», – каже прем’єр-міністр.

Поїздки лишаються обмеженими

Навіть якщо Франція почне виходити з карантину, поїздки між французькими регіонами будуть можливі лише за умови професійних або надзвичайних сімейних причин. Також французька влада закликає компанії залишити вдома тих, хто може працювати дистанційно, аби зменшити потік людей у громадському транспорті у години-пік.

Французи все наполегливіше запитують владу, що робити влітку і на коли планувати відпустку, адже заборонено не лише їздити країною, а і ходити на пляж щонайменше до червня. Але відповіді на ці запитання у французького уряду поки що немає.