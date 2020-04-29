AI заявляє про зростання випадків порушень прав у період пандемії коронавірусу, зокрема в Україні

У «Amnesty International Україна» відзначили зростання випадків порушень прав людини в період пандемії коронавірусу та запровадження карантинних обмежень у країнах Східної Європи та Центральної Азії, зокрема в Україні.

«В Україні доступ до послуг підтримки для осіб, які пережили побутове насильство, обмежений з моменту введення суворих карантинних заходів. Наприклад, фінансовані урядом відділення безкоштовної юридичної допомоги, на які можуть розраховувати багато постраждалих, перейшли до надання тільки дистанційних консультацій , що зробило їхні 35 послуг недоступними для постраждалих від домашнього насильства, які не можуть розповісти про свою ситуацію, залишаючись в одній квартирі зі своїм кривдником. Доступ до притулків також став ускладненим, оскільки жертви насильства все ще повинні надати підтвердження про медичний огляд, щоб бути прийнятими», – йдеться в повідомленні на сайті організації.

Вказується, що контроль за дотриманням заходів карантину вплинув на навантаження та пріоритети патрульної поліції України.

«Зростає стурбованість з приводу того, що поліція може зменшити пріоритет найбільш термінових викликів, включаючи повідомлення про домашнє насильство, для патрулювання вулиць, щоб переконатися, що населення дотримується карантину», – кажуть правозахисники.

Організація також вказує, що в Україні «уряд і підтримувані Росією сепаратисти на шкоду одне одному запровадили жорсткі заходи, що блокують пересування всіх осіб через контрольні пункти, щоб обмежити поширення COVID-19».

«Для літніх людей з контрольованих сепаратистами територій ці контрольно-пропускні пункти слугують єдиним способом виїжджати на контрольовані урядом території для отримання своїх пенсій, від яких вони значною мірою залежать. Ця заборона також наражає на ризик багатьох людей, що живуть на контрольованих сепаратистами територоріях йдеться в повідомленні.

У Amnesty International наголошують, що застосування деяких профілактичних заходів може призвести до «непрямої дискримінації певних груп або окремих осіб, які не в змозі їх дотримуватися».

«Усі кроки, які здійснює держава для боротьби з поширенням COVID-19, повинні ґрунтуватися на принципах прав людини: враховувати потреби та інтереси вразливих груп, а також потреби медичного персоналу, соціальних працівників/-ць та всіх, хто забезпечує функціонування критично важливих сервісів. Усі обмеження мають бути пропорційними, обґрунтованими й обмеженими в часі. Держава має гарантувати вільний доступ до інформації, поважати приватність, не вдаватися до репресій та надмірного застосування сили, а такоє вести постійний діалог із громадянським суспільством», – наголосила директорка «Amnesty International Україна» Оксана Покальчук.

За даними ГО «Ла Страда-Україна», в Україні за час карантину у більш ніж півтора раза збільшилася кількість випадків домашнього насильства.​

11 січня 2019 року в Україні набули чинності зміни до законодавства щодо домашнього та сексуального насильства.

Карантин в Україні продовжили до 11 травня. Обмежувальні заходи діють з середини березня.