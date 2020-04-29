Правозахисники називають «репресивними» заходи з протидії COVID-19 у Росії та інших країнах

Уряди країн Східної Європи і Центральної Азії реагують на пандемію COVID-19 репресивними і насильницькими заходами, які не відповідають їхнім зобов’язанням у галузі прав людини. Про це йдеться в доповіді міжнародної правозахисної організації Amnesty International, опублікованій 29 квітня. Автори дослідження аналізують ситуацію в Росії і кількох державах пострадянського простору.

У деяких країнах і регіонах влада «розглядає пандемію як карт-бланш на придушення прав людини», відзначають правозахисники. У Казахстані, за словами експерта Amnesty International, «влада заварює двері багатоквартирних будинків, щоб заблокувати жителів», а в російському регіоні Чечня поліцейські «б’ють людей за те, що на них немає захисних масок».

У Росії до медиків, які скаржилися на брак засобів захисту і ліків, застосовуються заходи адміністративного впливу, відзначають в Amnesty International.

Влада в багатьох країнах Східної Європи і Центральної Азії регулярно вдається до репресій, щоб заглушити критику на свою адресу. У доповіді вказується на випадки притягнення до відповідальності користувачів соціальних мереж, журналістів і медичних працівників. В Amnesty International вважають, що заходи з протидії недостовірній інформації про COVID-19 можуть використовуватися владою, щоб приховати масштаби епідемії і перешкодити поширенню відомостей про проблеми медицини.

За словами експерта організації в Центральній Азії Гізер МакГілл, влада більше зацікавлена «в придушенні інакомислення, ніж у захисті громадського здоров’я». Будь-які суворі заходи щодо запобігання поширення вірусу повинні бути обмеженими за часом їх застосування, пропорційними і відповідати стандартам у галузі прав людини, вважає вона.