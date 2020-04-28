В Україні в 1,5 раза зросла кількість випадків домашнього насильства – Ла Страда Україна

В Україні за час карантину у більш ніж півтора раза збільшилася кількість випадків домашнього насильства, повідомила Радіо Свобода директорка Департаменту Національних «гарячих ліній» ГО «Ла Страда-Україна» Альона Кривуляк.

«Ми можемо констатувати, що в умовах карантину кількість випадків домашнього насильства зросла. Такі випадки стали ще більш гострими, ще жорстокішими та частішими. Якщо ми порівнюємо з докарантинним періодом, то ми отримували 1100-1300 звернень на місяць. В період карантину, з 12 березня по 12 квітня, ми отримали понад 2000 звернень (2051)», – повідомила Кривуляк.

За її словами, понад 90% звернень щодо домашнього насильства, які прийняли в умовах карантину, це звернення від тих, хто ще в докарантинний період страждав від домашнього насильства.

«На жаль, зараз вони перебувають у закритому приміщенні 24/7 разом із своїм кривдником», – додала Кривуляк.

Раніше голова комітету Європарламенту з прав жінок Евелін Регнер закликала уряди держав-членів ЄС посилити підтримку жертв домашнього насильства в період кризи, пов’язаної з епідемією COVID-19.

У деяких країнах ЄС, як і багатьох інших країнах, повідомляли про зростання кількості актів домашнього насильства через карантин.

11 січня 2019 року в Україні набули чинності зміни до законодавства щодо домашнього та сексуального насильства.

Відповідно до нововведень, домашнє насильство карається громадськими роботами на строк від 150 до 240 годин, або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до п’яти років, або позбавленням волі на строк до двох років. Окрім того, з’являється можливість обмежити перебування кривдників і постраждалих на одній території.

14 листопада 2019 року в Києві винесли перший вирок за домашнє насильство. Чоловік отримав три місяці ув’язнення.

Карантин в Україні продовжили до 11 травня. Обмежувальні заходи діють з середини березня.