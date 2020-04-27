Жертва насильства і захисник незаконно засуджених розповідають про пережите у «живій бібліотеці» Docudays UA

В’язень, який став правозахисником, волонтерка, яка дружить із безпритульними та жінка, яка потерпала від домашнього насильства – це не просто досвід окремих людей, а «живі книги», які кожен охочий може прочитати. З 27 квітня по 2 травня у межах кінофестивалю Docudays UA працюватиме «Жива бібліотека». Її «книги» – люди, до яких у суспільстві ставляться упереджено, розповідатимуть історії із власного життя та відповідатимуть на «незручні» запитання.

Відсьогодні в рамках кінофестивалю Docudays UA розпочинає діяльність «Жива бібліотека». Замість паперових книг у ній – люди-«книги», які розповідають про власний досвід. За задумом організаторів, це люди, до яких у суспільстві ставляться упереджено.

Фемініст, колишня секс-працівниця, ромка, біженець із Гвінеї, незряча людина, модель плюс-сайз, людина з діагнозом ПТСР – загалом, понад 30 «книг».

За словами координаторки заходу Яни Салахової, головна ідея полягає у тому, що поспілкувавшись із цими людьми напряму, послухавши їхні історії, читачі змінюють уявлення про різні групи людей та інакше ставляться до тієї чи іншої соціальної проблеми.

Цього року «Жива бібліотека» вперше відбуватиметься в онлайн-форматі.

Цього року у нас беруть участь «книги» не лише з Києва, а ще з п’яти областей України. Відповідно, читачами теж можуть бути люди з різних регіонів

«Ми розмірковували, наскільки бібліотека може існувати онлайн. І дійшли висновку, що одна з ключових її «родзинок» – те, що читачі можуть безпосередньо спілкуватися саме з носієм певного досвіду. І насправді, у цьому форматі є чимало переваг. Цього року у нас беруть участь «книги» не лише з Києва, а ще з п’яти областей України. Відповідно, читачами теж можуть бути люди з різних регіонів. Крім того, нам простіше організувати цей простір для людей із інвалідністю, бо фізично всі учасники перебувають у своїх помешканнях. Ситуація із карантином дуже підсвічує всі ці незахищені групи, які найбільше сстраждають від стереотипів», – важає Яна Салахова.

Людина, яка хоче прочитати «книгу» має зареєструватися і обрати із запропонованого каталогу ту, що до вподоби.

«Читати» книгу можна буде півгодини. Головне – ставитися до неї дбайливо і повернути у тому ж вигляді, в якому отримали. У разі виникнення технічних проблем, вирішити їх допоможуть волонтери.

Колишній в’язень, який захищає свавільно засуджених довічно

Бізнесмена хапають на вулиці, кілька днів катують, висувають обвинувачення у крадіжці, зберіганні зброї і наркотиків. А потім – засуджують до 8 років позбавлення волі. Щоб довести, що справа сфабрикована, ув’язнений самотужки опановує юридичну науку і прямо за гратами починає консультувати інших засуджених. Після звільнення він не повертається до своєї справи, а продовжує займатися правозахисною діяльністю. Якщо коротко, саме такою є історія учасника «Живої бібліотеки» Андрія Діденка.

«Коли людей засуджували, від їхнього імені я писав касаційну скаргу. Таким чином мені вдалося виграти близько 100 років. У своїй справі я нічого не виграв, зате допомагав іншим людям», – розповідає він.

Вже багато років Андрій Діденко захищає права довічно засуджених, справи яких були сфабриковані. Шансів переглянути судові рішення у цих людей майже немає, але вони не втрачають надії, каже правозахисник.

Це настільки мене вразило, що я перестав спокійно спати з тих пір як я дізнався про його справу

«Найбільше мене приголомшує справа Ярослава Мисяка – пастора, який був засуджений до розстрілу, і вже 22 роки відбуває довічний термін без жодної правової можливості на перегляд. Його засудили за вбивство бабці, діда і рідного дядька. Ви уявляєте, яка це трагедія для людини, а його ще й звинувачують у вбивстві. Це настільки мене вразило, що я перестав спокійно спати з тих пір як я дізнався про його справу. Вже шостий рік адвокати намагаються переглянути цю справу через процедуру нововиявлених обставин, але суд затягується, переноситься і якісь інші додаткові складнощі відбуваються», – каже він.

В Україні немає процедури перегляду кримінальних справ, в яких винесено несправедливий вирок. Уже понад 10 років правозахисники б’ються над вирішенням цього питання, каже Діденко.

Утім, суспільство не лише не знає про існування цих ув’язнених, а й досі живе радянськими стереотипами про засуджених, руйнуючи їм життя.

«Нещодавно до мене звернувся хлопець, який працював у супермаркеті вантажником. Він, коли заповнював анкету на роботу, приховав свою судимість. Через сім місяців керівництво супермаркету дізналося про це і звільнило його. Я розумію, що не можна приховувати якісь дані, але всій країні треба змінювати стереотипи про людей, які перебували в місцях позбавлення волі, тому що це люди», – резюмував правозахисник.

Досвід жінки, яка пережила домашнє насильство

Ніна Потарська перший свій досвід домашнього насильства пережила в дитинстві, а потім – під час заміжжя. Тепер до неї звертаються ті, хто зараз потерпають від домашнього агресора.

Потарська наголошує, що в Україні у 85% жертв домашнього насильства – жінки.

«Минулого тижня у нас були дані про те, що ріст домашнього насилля за останній місяць на 25% у середньому вище, ніж за період минулого року», – каже вона.

Соціальна ізоляція, стрес і брак грошей призвели до зростання випадків насильства у родинах, констатує Ніна Потарська.

«Мене вразив нещодавній епізод в Авдіївці, коли жінка намагалася піти від чоловіка, того дня навіть викликала поліцію, яка приїхала, щось собі зафіксувала. А наступного ранку її вже знайшли мертвою. І ми зараз посилюємо підписи під петицією про ратифікацію Стамбульської конвенції, тому що і для поліції, і для жінок недостатньо механізмів, щоб побороти цю проблему», – каже вона.

Каже, що зараз важливо донести людям, що це реальна проблема, оскільки досі багато хто вважає, що вона перебільшена.

Активістка, яка дружить з безпритульними і вважає, що у них є чому повчитись

Ще одна «книга» бібліотеки – Ольга Макар. 12 років вона допомагає безпритульним. Зізнається, колись цю ідею сприйняла без особливого інтересу, а тепер у неї є чимало друзів, які не мають даху над головою.

Разом з членами руху «Молодь за мир» вона розвозить для них їжу по різних точках Києва протягом тижня.

Зараз ми роздаємо їжі в два рази більше ніж до карантину, тому що багато людей до нас приходять дуже голодні



«Зараз ми роздаємо їжі в два рази більше ніж до карантину, тому що багато людей до нас приходять дуже голодні, які по два-три дні нічого не їли. Питання №1 для них – де знайти їжу і як вижити. Вокзали – закриті, пересуватися по місту неможливе, більшість із них втратили роботу. Вони навіть не мають у кого просити, тому що вулиці порожні», – каже Макар.

Тільки у Києві – близько 10 тисяч безпритульних, каже активістка. І додає: ті, хто просять милостиню – лише вершина айсбергу, більшість – «добре виглядають і мало хто здогадуєтеся, що вони живуть на вокзалі».

Ніхто не обирає життя на вулиці



«Ніхто не обирає життя на вулиці, це не питання вибору, бо нікому не подобаються морози, які в Україні тривають по півроку, коли поліція може побити. Нещодавно на вокзалі я зустріла хлопця, років 20-ти, який недавно вийшов з дитбудинку, і запитала його: у тебе є у Києві хоча б хтось? Він завис на кілька секунд і з дуже відчутним болем у голосі відповів, що немає нікого. Це формула бездомності – дуже часто це люди, у яких немає абсолютно нікого, жодної близької людини. І через це вони у такій ситуації», – каже Ольга.

Про те, хто і чому опиняється на вулиці, чого може навчити дружба з безпритульним і як їм можна допомогти – про активістка розповідатиме під спілкування з читачами.

Вперше подібну «живу бібліотеку» на початку 2000-х років організували у Данії під час музичного фестивалю. Активісти вирішили використати великий майданчик для поширення правозахисних ідей. Відтоді ідея набула популярності в усьому світі.

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