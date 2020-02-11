Уряд запустив «гарячу лінію» з попередження домашнього насильства за номером 1547, повідомив міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет у Facebook.

«Проєкт дійсно важливий. За даними ООН, кожна 6-а жінка в Україні пережила принаймні одну з форм насильства протягом останніх 12 місяців. Від 1 до 3 млн дітей в Україні стають свідками або жертвами домашнього насильства», – написав Дубілет.

Зараз лінія працює в тестовому режимі.

11 січня 2019 набули чинності зміни до законодавства щодо домашнього та сексуального насильства.

Відповідно до нововведень, домашнє насильство карається громадськими роботами на строк від 150 до 240 годин, або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до п’яти років, або позбавленням волі на строк до двох років. Окрім того, з’являється можливість обмежити перебування кривдників і постраждалих на одній території.

14 листопада в Києві винесли перший вирок за домашнє насильство. Чоловік отримав три місяці ув’язнення.