«Потім не дивуйся, сама винна». Жінки і чоловіки про фемінізм

Що таке фемінізм і чому він важливий і для жінок, і для чоловіків? Чи існує гендерна рівність в Україні і як протидіяти сексизму? На ці запитання відповідають українські феміністки і профеміністи у новому проєкті Радіо Свобода «Є питання».

Чи є рівність між чоловіками та жінками в Україні?

Ірина Славінська, продюсерка, журналістка, перекладачка:

«У нас в парламенті «аж» 20% жінок і «аж» шість міністерок в уряді, і це за час незалежності України – найкращий показник. Держкомстат України вже не перший рік фіксує розрив у заробітних платах жінок і чоловіків близько 20-30%, залежно від року. В попередньому скликанні парламенту ми говорили, що майже 12% – це топовий, на той момент, результат. Це, звичайно, не говорить нам нічого хорошого про рівність».

Артем Чапай, письменник:

«Ні, звичайно. Почнемо з того, що для мене зараз важливо – з догляду за дітьми. Ти ж дивишся, що завжди на майданчику ти прийдеш – там дев’ять мам на одного тата, це в кращому випадку. З іншого боку, треба підкреслювати, що не у всіх є така можливість. В нас обох (в Артема Чапая та його дружини – ред.) була можливість, щоб сім’я жила на зарплату одного. Зрозуміло, що коли жінка заробляє, грубо кажучи, в півтора рази менше, і вони розуміють, що вони зараз без однієї зарплати залишаться, то вони залишаться без меншої зарплати. А це майже завжди – зарплата жінки».

Тая Герасимова, засновниця порталу Update, журналістка:

Не всі розуміють, що домашнє насилля – це дійсно погано

«В родині є багато проблем. Ми бачимо по опитуваннях, що далеко не всі розуміють, що домашнє насилля – це дійсно погано. Але це не внутрішня сімейна проблема, а якщо людина проявляє фізичне, психологічне або економічне насилля, то це далеко не «ок». Дуже часто ці прояви нам здаються нормальними. Це ж так було, і бабусі наші терпіли, і в мами така ситуація, і у тітки, тому це норма. Часто в розмірковуваннях жінки приходять висновку, що вони винні у тому, що їх б’ють абощо».

Ви відчуваєте на собі прояви сексизму?

Євгенія Олійник, ілюстраторка і карикатуристка:

«Це якісь маленькі речі, які постійно з тобою. Наприклад, в дитинстві, коли кажуть, математика не для тебе, а ти чомусь даєш списувати домашнє завдання всім хлопцям в класі, хоча вони, начебто, більш здібні до цього. Якось, наприклад, я була зі знайомим, і йому потрібно було купити мило. Я запропонувала йому сходити в один із мережевих магазинів товарів для гігієни, а він сказав, що він туди не піде, тому що там «всюди жінки».

Тетяна Корнєєва, художниця і перформерка:

Мені сказали, що жінка не може виховати в собаки характер

«Я взяла собі цуценя, мені сказали, що жінок собака не слухається, тому що жінка не може виховати в собаки характер, жінки надто м’які, жінка не може бути кінологом. Я не можу сказати, що це якась жорстка дискримінація, він просто сказав, тому що не розуміє чогось. І йому доводити щось немає ніякого сенсу. Я вибрала для себе стратегію ігнорувати і певним чином оборонятися, якщо мене дуже дістануть».

Владислава, інстаграм-блогерка:

Чому ти виглядаєш як «пацанка»? Ти ж дівчинка

«Ситуації, з якими я стикалася, частіше за все стосуються мого зовнішнього вигляду. У мене я два улюблених образи, в яких я люблю «виходити в світ». Це умовний образ Біллі Айліш, коли я одягаю худі з капюшоном, широкі штани, кросівки і виглядаю максимально розслаблено. Коли я так виглядаю, мені кажуть: «А що, по жіночності, чому ти виглядаєш як «пацанка»? Ти ж дівчинка». У той же час, коли в мене є настрій, я люблю виглядати ефектно, сексуально. Тоді мені кажуть: «Потім не дивуйся, в****ь тебе десь у підворітті, сама винна». Бувають сексисти завзяті, з якими неможливий будь-який діалог, і я, як правило, навіть не намагаюся. А є сексисти «зацікавлені». Це люди, які щиро намагаються зрозуміти, чому я притримуюся таких поглядів. З ними я готова вступати в конструктивний діалог».

Микола Ябченко, експерт з комунікацій:

Спробуйте запитати у чоловіка-депутата – «Хто сидить з дітьми, поки ви у Верховній Раді?»

«Є чудовий інструмент, як перевірити, чи те, що ти збираєшся сказати, не є сексистським – це «метод дзеркала». Наприклад, якщо депутатку питають «Хто ж сидить з вашими дітьми?». Спробуйте уявити і запитати те саме у чоловіка-депутата – «Як це, ви у Верховній Раді, а хто ж сидить з дітьми?». Якщо це безглуздо, значить, не варто такого питати».

Чи потрібні фемінітиви?

Ірина Славінська, продюсерка, журналістка, перекладачка:

«Якщо раніше, коли ми говорили про фемінітиви, ми опинялися в полі такої філософської чи ідеологічної бесіди, то з появою нового правопису ми говоримо просто про параграф №32, в якому правила фемінітивів описані, легалайз вже відбувся».

Тая Герасимова, засновниця порталу Update, журналістка:

«Багатьом ріже слух, у багатьох кров очима йде, коли вони чують фемінітиви. Тобто мат не такий чутливий, як, наприклад, «професорка».

Артем Чапай, письменник:

«Вони, як мінімум, не шкодять, але мені здається, що часто важливіше за фемінітиви – практична поведінка».