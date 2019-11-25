ООН: одна з трьох жінок зазнає фізичного, сексуального насильства

Третина всіх жінок і дівчат впродовж свого життя зазнають фізичного чи сексуального насильства, а половина загиблих у світі жінок стають жертвами насильства з боку своїх партнерів чи сім’ї, повідомляє ООН у Міжнародний день боротьби за ліквідацію насильства щодо жінок.

За повідомленням, насильство, здійснене проти жінок, є такою ж поширеною звичною причиною смерті і втрати дієздатності для жінок репродуктивного віку, як рак, і частішою причиною, ніж дорожньо-транспортні пригоди і малярія разом.

«Ці злочини є одними з найжахливіших, найпостійніших і найпоширеніших порушень прав людини у світі, які торкаються кожної третьої жінки у світі. Це означає, що з цим зіштовхуються жінки навколо вас. Члени родини, колеги, подруги. Або навіть ти сама», – заявив генеральний секретар ООН Антоніу Ґутерріш.

Він наголосив, що сексуальне насильство над жінками і дівчатами «сягає корінням у століття чоловічого панування».

«Не будемо забувати, що гендерні нерівності, які підживлюють систему насилля, по суті є питанням дисбалансу влади. Стигматизація, неправильне розуміння, замовчування проблеми та недостатнє виконання законів лише продовжують безкарність. Крім того, зґвалтування досі використовується як жахлива зброя війни. Все це має змінитися… зараз», – наголосив Ґутерріш.

Генсекретар ООН закликав уряди, приватний сектор, громадянське суспільство і людей скрізь «зайняти тверду позицію проти сексуального насильства та мізогінії».

За наведеними раніше даними Фонду ООН у галузі народонаселення, від насильства (фізичного і сексуального) страждають 1,1 мільйона жінок в Україні на рік.