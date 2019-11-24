«Не мовчи!»: у центрі Дніпра активісти провели акцію проти домашнього насильства

На Європейській площі в центрі Дніпра активісти громадської організації «Інсайт Дніпро» провели акцію проти домашнього насилля «Не мовчи!» Захід відбувся у межах міжнародної кампанії «16 днів проти гендерного насилля».

Близько півтора десятка жінок та чоловіків розгорнули плакати з написом «Не мовчи!» та статистикою постраждалих від домашнього насильства в Україні та Дніпрі.

Одна з учасниць заклеїла рот, уособлюючи жертву насилля, яка боїться про нього говорити.

Як розповів Радіо Свобода координатор акції Георгій Марков, загалом, за даними поліції, на лінію «102» Дніпра щомісяця зі скаргами на домашнє насилля звертається близько тисячі жінок.

При цьому в місті діє лише один шелтер.

«Наша мета була – привернути увагу до цієї проблеми, проблеми насилля в родині. У Дніпрі це актуальна проблема. У місті діє єдиний шелтер, він розрахований на 14 місць. Це дуже мало. Адже щомісяця до шелтера телефонує 400 осіб. Є міський центр допомоги, є обласний, але це не шелтери. Це центри для жінок, які опинились у скрутних життєвих обставинах. Тобто мова не йде про те, щоб у критичній ситуації жінка могла швидко зібрати речі, взяти дітей і хоча б ніч там переночувати», – сказав Георгій Марков.

За висновками фонду ООН, всього в Україні внаслідок гендерно зумовленого насильства гине близько 600 жінок.

Загалом в Україні фізичного та сексуального насильства зазнає 1,1 мільйона жінок на рік. Лише 15,9% з них звертаються до правоохоронців і тільки 1% звертається до медичних працівників, до спеціальних анонімних кабінетів.

«Ця статистика – лише верхівка айсберга, справжню кількість постраждалих ми не знаємо. У нас і досі є жінки, які страждають від домашнього насилля, але навіть не розуміють, що це ненормально, треба захищатися і звертатися за допомогою», – зазначив координатор акції Георгій Марков.

Учасники акції роздавали перехожим інформаційні листівки, які містили конкретні поради тим, хто потерпає від насилля в родині, – як захистити себе і своїх дітей.