Торік майже півтори сотні неповнолітніх в Україні стали жертвами зґвалтування – ОГП

У 2019 році правоохоронці зареєстрували 148 зґвалтувань, в яких потерпілими стали неповнолітні, повідомила пресслужба Офісу генпрокурора.

«Протягом 2019 року зареєстровано понад 550 кримінальних правопорушень проти статевої свободи та недоторканності дітей. Кількість потерпілих неповнолітніх лише від зґвалтувань сягнула 148 осіб, що більш ніж вдвічі у порівнянні з 2018 роком», – йдеться в повідомленні.

За даними ОГП, цьогоріч зареєстрували 24 злочини сексуального характеру.



«З початку року в складі Офісу генерального прокурора було створено відділ протидії насильству щодо дітей, що ввійшов в управління захисту прав дітей та протидії насильству», – додали у відомстві.

Наприкінці минулого року уповноважений президента з прав дитини Микола Кулеба, посилаючись на дані досліджень, повідомляв, що кожна п’ята дитина в Україні потерпає від сексуального насильства.

11 січня 2019 року набули чинності зміни до законодавства щодо домашнього та сексуального насильства. Відповідно до нововведень, домашнє насильство карається громадськими роботами на строк від 150 до 240 годин, або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до п’яти років, або позбавленням волі на строк до двох років. Окрім того, з’являється можливість обмежити перебування кривдників і постраждалих на одній території.

За перше півріччя 2019 року (із січня по червень) понад 23 тисячі людей звернулися на національні «гарячі» лінії «Ла Страда – Україна» щодо домашнього насильства.