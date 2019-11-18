Кожна 5-а дитина в Україні потерпає від сексуального насильства – дитячий омбудсмен

Кожна п’ята дитина в Україні потерпає від сексуального насильства, повідомив уповноважений президента України з прав дитини Микола Кулеба, посилаючись на дані досліджень.

«Щодо статистики, дослідження показують, що кожна п’ята дитина в Україні потерпає від сексуального насильства… Це не тільки зґвалтування. Сексуальне насильство може відбуватися у різний спосіб, це також можуть бути домагання», – сказав Кулеба.

За його словами, потерпають від цього як хлопці, так і дівчата.

«Ці дослідження проводили по всьому світу. Україна не вирізняється від інших країн, високий рівень насильства існує в кожній країні», – сказав уповноважений.

За його словами, згідно з дослідженням, в основному насильства діти зазнають із боку знайомих і родичів.

Як повідомив Кулеба, у дослідженні, про яке йдеться, було опитано понад п’ять тисяч дітей віком до 18 років і близько 5,5 тисячі батьків.

11 січня 2019 набули чинності зміни до законодавства щодо домашнього та сексуального насильства. Таким чином українські закони частково приводяться у відповідність зі Стамбульською конвенцією, яку Україна підписала, але так і не ратифікувала донині.

Відповідно до нововведень, домашнє насильство карається громадськими роботами на строк від 150 до 240 годин, або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до п’яти років, або позбавленням волі на строк до двох років. Окрім того, з’являється можливість обмежити перебування кривдників і постраждалих на одній території.

За перше півріччя 2019 року (із січня по червень) понад 23 тисячі людей звернулися на національні «гарячі» лінії «Ла Страда – Україна» щодо домашнього насильства.