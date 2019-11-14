У Києві винесли перший вирок за домашнє насильство

У Києві засудили до 3 місяців ув’язнення чоловіка, який «систематично скоював психологічне та фізичне насильство у сім’ї» (стаття 126-1 Кримінального кодексу України). Це перший такий вирок у столиці, зазначили у прокуратурі міста Києва.

«Київська місцева прокуратура № 5 підтримала державне обвинувачення у кримінальному провадженні стосовно 33-річного місцевого мешканця, який систематично скоював психологічне та фізичне насильство у сім’ї (ст.126-1 КК України). Як повідомлялося раніше, зловмисник умисно, систематично словесно ображав нецензурними висловлюваннями свою дружину, залякував, принижував та погрожував їй фізичною розправою. Ці всі події відбувалися в однокімнатній квартирі в присутності малолітніх дітей», – мовиться у повідомленні.

Зазначається, що з січня по жовтень чоловіка дев’ять разів притягували до адміністративної відповідальності за домашнє насильство, однак це не вплинуло на його поведінку.

Засудженого взяли під варту у залі суду.

11 січня 2019 набули чинності зміни до законодавства щодо домашнього та сексуального насильства. Таким чином українські закони частково приводяться у відповідність зі Стамбульською конвенцією, яку Україна підписала, але так і не ратифікувала донині.

Відповідно до нововведень, домашнє насильство карається громадськими роботами на строк від 150 до 240 годин, або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до п’яти років, або позбавленням волі на строк до двох років. Окрім того, з’являється можливість обмежити перебування кривдників і постраждалих на одній території.

За перше півріччя 2019 року (із січня по червень) понад 23 тисячі людей звернулися на національні «гарячі» лінії «Ла Страда – Україна» щодо домашнього насильства.