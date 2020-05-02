Шокуюче відео домашнього насильства під час карантину

Шокуюче відео, яке стало «вірусним» в Інтернеті, вказує на проблему посилення домашнього насильства під час карантину в Центральній Азії. Активістка з Киргизстану каже, що в її країні жінки мають «вроджену недовіру» до влади. А у Казахстані кризовий центр орендує квартири для жертв домашнього насилля, оскільки всі притулки центру вже переповнені. Відео телевізійного каналу «Настоящее Время», створеного Радіо Свобода у співпраці з «Голосом Америки».