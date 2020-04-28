13% звернень щодо домашнього насильства надходить від чоловіків – Ла Страда Україна

13% звернень щодо домашнього насильства під час карантину надійшли від чоловіків, повідомила Радіо Свобода директорка Департаменту Національних «гарячих ліній» ГО «Ла Страда-Україна» Альона Кривуляк.

«13% звернень від загальної кількості – це звернення від чоловіків. Але звичайно, жінки та діти телефонують частіше… Чоловіки звертаються і з приводу психологічного, фізичного й економічного насильства. Єдине, в нас не було випадків сексуального насильства щодо чоловіків в період карантину. Переважно, це чоловіки пенсійного віку, які страждають від насильства з боку своїх дорослих дітей та дорослих онуків», – сказала Кривуляк.

Вона також повідомила про те, що в Україні за час карантину у більш ніж півтора раза збільшилася кількість випадків домашнього насильства.

Раніше голова комітету Європарламенту з прав жінок Евелін Регнер закликала уряди держав-членів ЄС посилити підтримку жертв домашнього насильства в період кризи, пов’язаної з епідемією COVID-19.

У деяких країнах ЄС, як і багатьох інших країнах, повідомляли про зростання кількості актів домашнього насильства через карантин.

11 січня 2019 року в Україні набули чинності зміни до законодавства щодо домашнього та сексуального насильства.

Відповідно до нововведень, домашнє насильство карається громадськими роботами на строк від 150 до 240 годин, або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до п’яти років, або позбавленням волі на строк до двох років. Окрім того, з’являється можливість обмежити перебування кривдників і постраждалих на одній території.

14 листопада 2019 року в Києві винесли перший вирок за домашнє насильство. Чоловік отримав три місяці ув’язнення.

Карантин в Україні продовжили до 11 травня. Обмежувальні заходи діють з середини березня.