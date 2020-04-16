Жертви карантину: як у боротьбі із домашнім насильством допомагають TikTok та Telegram

За оцінками ООН та правозахисних організацій, режим самоізоляції став каталізатором сплеску домашнього насильства у всьому світі. При чому, його жертвами стають преставники всіх верств населення – від TikTok блогерів до відомих політиків.

Як в інших країнах світу вирішують проблему домашнього насильства? Та де можуть отримати допомогу українки?

«За годину й двадцять хвилин мені (не їй, хоча я залишала номер) зателефонував патрульний й поцікавився: «що там?». Патрульний, який очевидно тільки збирався їхати на мій виклик допомогти жінці, якій край потрібна була допомога півтори години тому», – пише на своїй сторінці у фейсбуці Юлія Донцова.

Такий пост – це не лише спосіб повідомити про проблему домашнього насилля, а й реакція на активність поліції під час затримання чоловіка, який перепливав Дніпро, аби потрапити на спортивний майданчик київського гідропарку.

Із моменту публікації минуло більше тижня, а її досі продовжують поширювати обурені користувачі соціальних мереж.

Тема домашнього насилля стала справжнім трендом соціальних мереж не лише через карантин.

У соцмережі TikTok дописувачі раніше навіть запустили на цю тему флешмоб, щоб привернути увагу до проблеми насильства.

Дописувачі – переважно молодь – зображують себе жертвами домашньго насильства, накладають макіяж, наче на них синці й забої. Особливо ці відео стосуються насильства в сім'ї.

У соціальній мережі можна знайти безліч відео, присвячених «аб'юзивним» стосункам (тобто таким, у яких один із партнерів кривдить іншого).

Це стосується не лише романтичних стосунків, а й стосунків в межах родини, де одним із «аб'юзерів» може бути котрийсь із батьків.

Більше того, значний суспільний резонанс в Європі це питання набуло через заяву ексочільниці МЗС Австрії Карін Кнайссль.

За даними видання Kronen Zeitung, суперечка подружжя переросла у бійку. В результаті звернення Кнайссль, її чоловікові заборонили наближатися до неї.

До обговорення теми домашнього насильства долучилися у соціальних мережах люди різних вікових категорій та соціальних статусів.

Саме під час карантину жертва домашнього насилля може «застрягнути» в самоізоляції разом зі своїм кривдником. І саме тому в соціальних мережах про це почали говорити ще більше, ніж раніше.

Чи стало насильства більше?

Директорка Департаменту Національних «гарячих ліній» ГО «Ла Страда-Україна» Альона Кривуляк в одному із інтерв’ю заявила, що за перший тиждень карантину, кількість звернень щодо домашнього насильства збільшилась вдвічі.

А голова міжнародної правозахисної організації Amnesty International Ukraine Оксана Покальчук заявила, що саме жінки та дівчата «можуть зіштовхнутися зі специфічним та надмірним впливом» та закликала посилення заходів щодо підтримки їхніх прав, особливо під час пандемії.

Керівниця ООН Жінки в Україні Домініка Стояновська також розповіла, що кількість дзвінків на «гарячу лінію» щодо протидії насильства в Україні збільшилась на 30%.

І це на тлі заяв МВС, що у зв’язку із карантином кількість звернень щодо домашнього насилля не стала більшою. Наприкінці першого тижня карантину, в МВС навіть заявили, що вони розробили план для порятунку можливих жертв домашнього насильства під час карантину.

Тож, якщо правозахники заявляють про сплеск домашнього насилля під час карантину, то чому тоді заяв до поліції не стало більше?

А як у світі?

У відеозверненні генерального секретаря ООН Антоніу Ґутерріша, роміщеному в твіттері, також йдеться про справжній сплеск домашнього насильства у країнах, де запровадили карантин.

«В останні тижні, на тлі посилення економічного і соціального тиску і страху, ми стаємо свідками жахливого глобального спалаху насильства в сім’ї», – сказав Ґутерріш.

Ми стаємо свідками жахливого глобального спалаху насильства в сім’ї

За його словами, через необхідність ізоляції деякі жінки опинилися у «пастці» з партнерами, схильними до жорстокого поводження.

У деяких країнах кількість звернень жінок у служби підтримки подвоїлася.

При цьому співробітники правоохоронних органів і медичних установ перевантажені роботою, а місцевим групам підтримки жертв насильства не вистачає ресурсів, зазначив Ґутерріш.

Згідно зі звітом ООН, у Франції кількість звернень щодо домашнього насильства стосовно жінок, підвищилась аж на 30%. До переліку європейських країн, у яких кількість звернень значно виросла, входить також Німеччина, Іспанія та Сполучене Королівство.

В організації зазначають, що в часи карантину жертвам насилля може бути важче звернутися за допомогою, враховуючи завантаженість служб та організацій, які відповідають за захист прав.

Приміром, протягом перших двох тижнів березня кількість дзвінків на гарячу лінію з протидії домашнього насильства в Італії звернулось на 55% менше заявок.

Як боротись?

Для боротьби із домашнім насильством під час карантину правоохоронні та правозахисні організації запроваджують низку заходів, аби захистити жінок.

В звіті ООН розповідають про приклади з різних країн:

В Канаді вирішили не зачиняти на карантин притулки для жінок, які постраждали від насильства. Так держава намагається захистити жінок, надати їм цілодобовий доступ до захисту.

вирішили не зачиняти на карантин притулки для жінок, які постраждали від насильства. Так держава намагається захистити жінок, надати їм цілодобовий доступ до захисту. У Франції притулки для таких жінок настільки переповнені, що їх вже поселяють в готелях або навіть в орендованому спеціально житлі.

притулки для таких жінок настільки переповнені, що їх вже поселяють в готелях або навіть в орендованому спеціально житлі. На Канарських островах жінки можуть використовувати спеціальний СМС-код «Mask-19», який викликає поліцію.

жінки можуть використовувати спеціальний СМС-код «Mask-19», який викликає поліцію. В Сполученому Королівстві поліція звернулась до поштарів та кур'єрів із проханням повідомляти про будь-які ознаки домашнього насильства, які вони можуть помітити підчас своєї роботи.

В МВС України тим часом звітують, що запустили Чат-бот #ДійПротиНасильства в месенджері Telegram, щоб допомогти жертвам насильства якнайшвидше отримати кваліфіковану допомогу.

«Ми усвідомлюємо той факт, що умови самоізоляції можуть обмежувати можливості у пошуку необхідної інформації, щоб повідомити екстрені служби про допомогу звичним способом. Саме тому ми створили чат-бот у Теlegram, який допоможе у вирішенні цієї проблеми», – пояснила заступниця міністра внутрішніх справ ​Катерина Павліченко​.

Чат-бот може не лише викликати екстренні служби, а й допомогти зв'язатись зі спеціалістами з безоплатної правової допомоги, а також проконсультувати щодо інших органів та установ, до яких може звернутись жертва.

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