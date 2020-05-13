Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
13 травня 2020, Київ 11:21
Новини | Коронавірус

В Іспанії від коронавірусу одужала 113-річна жінка

Літні люди, а також ті, хто має хронічні захворювання, вважаються найбільш вразливими перед COVID-19

113-річна жінка, яку вважають найстаршою в Іспанії, подолала коронавірусне завхорювання COVID-19, повідомляє агентство AFP із посиланням на будинок для літніх людей, де живе жінка.

Марія Браньяс, яка народилася у США, захворіла у квітні в місті Олот, що на сході Іспанії, у будинку для літніх людей, де вона живе протягом останніх 20 років.

Зараз жінка почувається добре, повторний тест на коронавірус виявився негативний.

Марія Браньяс лікувалася у своїй кімнаті під наглядом співробітника будинку для літніх людей, у неї були помірні симптоми.

На питання про те, як їй вдалося одужати, жінка сказала, що їй пощастило мати «добре здоров'я».

Коротко про нове довкола COVID-19 у світі – відео
Embed
Коротко про нове довкола COVID-19 у світі – відео

No media source currently available

0:00 0:05:14 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ

Іспанія – одна з найбільш постраждалих від коронавірусу країн. За офіційними даними, від хвороби за час пандемії тут померли близько 27 тисяч людей.

Літні люди, а також ті, хто має хронічні захворювання, вважаються найбільш вразливими перед COVID-19.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG